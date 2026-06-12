Polda Riau Ringkus Pelaku Begal hingga Curanmor, 15 Kendaraan Hasil Kejahatan Diamankan

JawaPos.com - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau melalui Tim Resmob Jatanras berhasil mengungkap tiga kasus kriminal menonjol dalam operasi yang berlangsung pada 10 hingga 11 Juni 2026. Kasus yang diungkap meliputi aksi begal, sindikat pencurian sepeda motor, hingga pencurian kendaraan roda empat yang meresahkan warga di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Riau, Kombes Pol Hasyim Risahondua, mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil pengembangan penyelidikan intensif berdasarkan laporan polisi dan informasi dari masyarakat.

“Dalam satu rangkaian operasi, tim berhasil mengungkap tiga kasus menonjol sekaligus. Mulai dari kasus begal yang mengakibatkan korban mengalami luka bacok, jaringan pencurian sepeda motor lintas wilayah, hingga kasus pencurian kendaraan roda empat,” kata Hasyim, Jumat (12/6).

Kasus pertama yang diungkap, terkait dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau begal yang terjadi di Jalan Datuk Wan Abdul Jamal, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru pada 3 Juni 2026.

Dalam perkara tersebut, polisi menangkap tiga tersangka berinisial MM alias UD, AH, dan RR alias Black.

"Ketiganya diduga terlibat dalam aksi begal terhadap seorang pengendara sepeda motor yang sedang melintas pada dini hari," jelas Hasyim.

Para pelaku disebut menghadang korban menggunakan sepeda motor. Saat korban berusaha mempertahankan kendaraannya, salah seorang pelaku membacok korban menggunakan parang hingga mengalami luka robek di bagian lengan dan paha.

"Setelah itu para pelaku membawa kabur sepeda motor beserta barang berharga milik korban," ujarnya.