Polres Metro Jakarta Pusat Wujudkan Mimpi Deni, Anak Pengidap Leukemia Jadi Polisi Cilik Sehari

JawaPos.com - Senyum bahagia terpancar dari wajah Deni saat mengenakan seragam polisi dan mengunjungi Polres Metro Jakarta Pusat. Anak yang tengah berjuang melawan leukemia itu mendapat kesempatan mewujudkan impiannya menjadi seorang polisi melalui program Polisi Cilik Sahabat bersama Make-A-Wish Indonesia.

Kegiatan yang berlangsung di Mapolres Metro Jakarta Pusat tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Momen itu menjadi pengalaman berharga bagi Deni sekaligus menghadirkan semangat baru dalam perjuangannya menjalani pengobatan.

Sejak tiba di lokasi, Deni tampak antusias mengikuti berbagai rangkaian kegiatan yang telah disiapkan. Dengan balutan seragam polisi, ia berinteraksi langsung dengan anggota kepolisian dan mengenal lebih dekat dunia yang selama ini menjadi cita-citanya.

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E. P. Hutagalung. Menurutnya, kehadiran Deni tidak hanya membawa kebahagiaan bagi sang anak, tetapi juga menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran kepolisian.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kehadiran Deni memberikan semangat bagi kami semua. Semoga apa yang kami berikan hari ini dapat menjadi motivasi bagi Deni untuk terus kuat dan semangat menjalani pengobatan,” ujar Reynold.

Dalam kegiatan tersebut, Deni diperkenalkan dengan berbagai tugas dan fungsi kepolisian secara sederhana dan menyenangkan. Pendekatan yang digunakan dibuat ramah anak agar mudah dipahami sekaligus memberikan pengalaman yang berkesan.

Suasana berlangsung edukatif dan penuh kehangatan. Kehadiran Deni juga mencerminkan upaya membangun kedekatan antara Polri dan masyarakat, khususnya kepada anak-anak yang membutuhkan dukungan moral.

Bagi Deni, kesempatan mengenakan seragam polisi dan berada langsung di lingkungan kepolisian menjadi pengalaman yang sulit dilupakan. Momen tersebut menjadi simbol bahwa harapan dan impian tetap dapat diwujudkan meski harus menghadapi tantangan besar dalam kehidupan.

Program yang diikuti Deni merupakan bagian dari kegiatan Make-A-Wish Indonesia. Organisasi tersebut merupakan afiliasi dari jaringan internasional yang berfokus membantu mewujudkan harapan anak-anak berusia 3 hingga 18 tahun yang mengidap penyakit kritis.