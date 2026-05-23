Polda Metro Jaya Jelaskan Titik Rawan Begal di Bekasi, Tangerang, Jakbar, dan Jakpus

JawaPos.com - Polda Metro Jaya mengakui ada beberapa lokasi menjadi rawan begal sebagaimana beredar dan viral di media sosial. Namun, titik itu sudah diamankan.

"Kalau ada di media sosial beberapa titik (rawan begal), memang disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Polda Metro Jaya) ada beberapa kejadian seperti di Bekasi, di daerah Tangerang, di daerah Jakarta Barat, Jakarta Pusat. Tetapi, itu kan sudah dilakukan penindakan," klaim Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dikutip pada Sabtu (23/5).

Budi menegaskan ada banyak jenis kerawanan. Mulai rawan tindak kriminalitas, rawan kecelakaan lalu lintas, dan kerawanan lainnya.

Menurut dia, semua harus didalami lebih dulu, sehingga kerawanan yang dimaksud menjadi lebih jelas.

"Jadi, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, jangan penuh kekhawatiran, menimbulkan fear of crime dengan adanya beberapa konten yang muncul di media sosial," ucap Budi.

Perwira menengah (pamen) Polri dengan tiga kembang di pundak itu memastikan, Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya/Jayakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan tentu saja berbagai unsur masyarakat terus bersinergi untuk menangani kerawanan dan tindak kejahatan yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya.

"Maka peningkatan durasi patroli mulai dari skala kecil di koramil sama polsek, kodim bersama polres, serta Kodam Jaya bersama Polda Metro Jaya. Termasuk ada penggabungan dari Pemprov DKI, penggabungan CCTV, dan ini sudah membatasi blank spot, blind spot yang ada terhadap tindak pidana," ujarnya.

Sebelumnya, Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menyampaikan bahwa sejak 1-22 Mei 2026, pihaknya menerima 1.283 laporan kejahatan jalanan. Dari angka tersebut, kasus pencurian dengan pemberatan atau curat yang paling tinggi.