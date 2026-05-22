Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Antara
Jumat, 22 Mei 2026 | 18.15 WIB

Polda Metro Jaya Tegaskan Tim Pemburu Begal Bertindak Sesuai Aturan dan Hormati HAM

Penampakan Tim Pemburu Begal Polda Metro Jaya. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com) - Image

Penampakan Tim Pemburu Begal Polda Metro Jaya. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)

JawaPos.com – Polda Metro Jaya menegaskan seluruh tindakan yang dilakukan Tim Pemburu Begal tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Direktur Reserse Kriminal Umum Iman Imanuddin menyampaikan bahwa setiap anggota tim telah dibekali pedoman penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku, termasuk penggunaan tindakan tegas dan terukur di lapangan.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons kekhawatiran sejumlah pihak terkait potensi tindakan represif dari Tim Pemburu Begal bentukan Polda Metro Jaya, khususnya dalam operasi penangkapan pelaku begal di sejumlah wilayah sekitar DKI Jakarta.

“Baik itu peraturan Kapolri, kemudian KUHAP, KUHP, yang semuanya melekat. Hal ini tentunya adalah dalam rangka menjamin setiap upaya dan tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh kami sebagai aparat penegak hukum, adalah tindakan yang menghormati hak asasi manusia,” kata Iman.

Ia menjelaskan, penggunaan senjata api oleh petugas hanya dilakukan dalam situasi tertentu yang dinilai membahayakan keselamatan masyarakat maupun anggota kepolisian di lapangan.

Menurutnya, tindakan tegas dan terukur diterapkan ketika pelaku melakukan perlawanan atau membawa senjata api yang dapat mengancam keselamatan warga dan petugas.

“Maka, petugas kami mengambil upaya dan tindakan tegas dan terukur terhadap para tersangka, dan pelaku yang dapat kami amankan, kami amankan dengan tidak menggunakan tindakan tegas dan terukur,” ujarnya.

Iman menambahkan, pertimbangan utama dalam pengambilan tindakan tersebut adalah risiko keselamatan di lokasi penindakan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Tim Pemburu Begal Polda Metro Jaya Kembali Tangkap 6 Orang Tersangka yang Sempat Viral di Medsos - Image
Jabodetabek

Tim Pemburu Begal Polda Metro Jaya Kembali Tangkap 6 Orang Tersangka yang Sempat Viral di Medsos

Kamis, 21 Mei 2026 | 23.03 WIB

Diduga Lecehkan Anak Didiknya, Polisi Proses Hukum Pelatih Inline Skate di Tangsel  - Image
Jabodetabek

Diduga Lecehkan Anak Didiknya, Polisi Proses Hukum Pelatih Inline Skate di Tangsel 

Kamis, 21 Mei 2026 | 20.15 WIB

Begal Merajalela di Jakarta, Polda Metro Jaya Terus Gencarkan Patroli di Daerah Rawan - Image
Jabodetabek

Begal Merajalela di Jakarta, Polda Metro Jaya Terus Gencarkan Patroli di Daerah Rawan

Rabu, 20 Mei 2026 | 19.44 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong! - Image
1

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

2

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

3

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

4

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

5

10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!

6

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

7

Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen

8

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

9

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

10

Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore