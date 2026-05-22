Model Ansy Jan De Vries Sebar Hoax Jadi Korban Begal, Polisi Ingatkan Bijak Memakai Medsos

JawaPos.com - Sempat ramai hingga viral di media sosial menjadi korban begal, Polda Metro Jaya memastikan bahwa model bernama Ansy Jan De Vries tidak pernah dibegal di Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Jakbar). Atas kehebohan itu, polisi meminta agar ke depan masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh cerita di medsos yang belum tentu kebenarannya.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin memastikan hal itu setelah jajarannya dari level polsek sampai polres di Jakbar melakukan pendalaman. Termasuk mendatangkan Ansy ke Polda Metro Jaya. Dia menyatakan bahwa penggunaan medsos yang tidak bijak bisa memicu keresahan publik.

”Kami mengimbau kepada masyarakat mari kita sama-sama gunakan media sosial dengan baik dan bijak,” kata Iman dikutip pada Jumat (22/5).

Iman mengakui, medsos tidak jarang membantu masyarakat dan polisi untuk mengungkap tindak kejahatan. Namun demikian, dia mengingatkan bahwa tidak sedikit informasi viral di medsos tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Karena itu, petugas kepolisian selalu melakukan verifikasi dan pemeriksaan secara mendalam atas berbagai kabar viral di medsos.

”Karena dari beberapa berita viral yang ada di media sosial, setelah kami konfirmasi dan kami lakukan verifikasi, ternyata informasi tersebut tidak benar, ternyata informasi tersebut hoaks,” ucap dia.

Ansy Jan De Vries datang ke Polda Metro Jaya pada Kamis (21/5). Dia menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Metro Jaya sampai malam hari. Saat keluar dari ruang pemeriksaan, dia tampak tidak mampu membendung air mata. Sambil terus berjalan meninggalkan awak media, dia menyatakan enggan diwawancarai.

”Nggak mau, nggak mau,” kata dia sambil bergegas masuk ke dalam mobil untuk meninggalkan Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyatakan bahwa Ansy Jan De Vries bukan korban begal atau tindak pidana lainnya. Dia juga tidak pernah mengalami luka berat akibat dibegal hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit.