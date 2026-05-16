Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Sabtu, 16 Mei 2026 | 17.14 WIB

Kepsek SMK Letris 2 Pamulang Mengundurkan Diri Usai Viral Diduga Child Grooming karena Pacari Murid

Ilustrasi child grooming. (Freepik) - Image

Ilustrasi child grooming. (Freepik)

JawaPos.com - Kepala sekolah SMK Letris 2 Pamulang, Ahmad Maulana Alamsyah, menyatakan telah mengundurkan diri usai namanya viral di media sosial karena diduga terlibat kasus child grooming terhadap siswinya sendiri.

Pengunduran diri tersebut disampaikan langsung oleh Ahmad Maulana Alamsyah melalui video pernyataan yang beredar di Instagram saat berada di Polres Tangerang Selatan.

"Di saat ini juga saya menegaskan, saya mengundurkan diri dari SMK Letris Indonesia 2,” ujarnya dikutip dari Instagram tangerangonline, Sabtu (16/5).

Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas isu child grooming yang beredar dan mengaitkan namanya dengan seorang siswi di Letris 2 Pamulang.

“Saya sampaikan adalah permohonan maaf atas isu-isu yang beredar yang membuat banyak pihak tidak nyaman, termasuk saya dan keluarga,” tutur Ahmad.

Saat ini, ia mengatakan tengah meminta mediasi kepada pihak kepolisian dan menyebut bahwa isu child grooming tersebut adalah hoaks

Yayasan Pastikan Ahmad Tak Lagi Terafiliasi dengan Letris

Menanggapi perkembangan kasus tersebut, Yayasan Leo Sutrisno turut mengeluarkan pernyataan resmi dan menyampaikan permohonan maaf kepada publik, khususnya orang tua murid dan siswa-siswi.

Yayasan juga menegaskan pihaknya telah mengambil langkah tegas terhadap dugaan kasus child grooming tersebut dengan memutus tak lagi terafiliasi dengan Ahmad. .

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Buntut Kasus Child Grooming, Kepsek SMK Letris Pamulang Di-nonaktifkan Sementara - Image
Jabodetabek

Buntut Kasus Child Grooming, Kepsek SMK Letris Pamulang Di-nonaktifkan Sementara

Jumat, 15 Mei 2026 | 21.11 WIB

Minta Mediasi Polisi, Eks Kepala SMK Letris Pamulang Klaim Isu Child Grooming Hoaks - Image
Kasuistika

Minta Mediasi Polisi, Eks Kepala SMK Letris Pamulang Klaim Isu Child Grooming Hoaks

Sabtu, 16 Mei 2026 | 16.51 WIB

OSIS SMK Letris Pamulang Singgung Nama Baik Sekolah di Tengah Kasus Dugaan Child Grooming Kepsek yang Pacari Murid - Image
Pendidikan

OSIS SMK Letris Pamulang Singgung Nama Baik Sekolah di Tengah Kasus Dugaan Child Grooming Kepsek yang Pacari Murid

Sabtu, 16 Mei 2026 | 00.07 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

4

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

5

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

6

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

7

Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat

8

10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore