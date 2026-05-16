Kepsek SMK Letris 2 Pamulang Mengundurkan Diri Usai Viral Diduga Child Grooming karena Pacari Murid

JawaPos.com - Kepala sekolah SMK Letris 2 Pamulang, Ahmad Maulana Alamsyah, menyatakan telah mengundurkan diri usai namanya viral di media sosial karena diduga terlibat kasus child grooming terhadap siswinya sendiri.

Pengunduran diri tersebut disampaikan langsung oleh Ahmad Maulana Alamsyah melalui video pernyataan yang beredar di Instagram saat berada di Polres Tangerang Selatan.

"Di saat ini juga saya menegaskan, saya mengundurkan diri dari SMK Letris Indonesia 2,” ujarnya dikutip dari Instagram tangerangonline, Sabtu (16/5).

Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas isu child grooming yang beredar dan mengaitkan namanya dengan seorang siswi di Letris 2 Pamulang.

“Saya sampaikan adalah permohonan maaf atas isu-isu yang beredar yang membuat banyak pihak tidak nyaman, termasuk saya dan keluarga,” tutur Ahmad.

Saat ini, ia mengatakan tengah meminta mediasi kepada pihak kepolisian dan menyebut bahwa isu child grooming tersebut adalah hoaks

Yayasan Pastikan Ahmad Tak Lagi Terafiliasi dengan Letris

Menanggapi perkembangan kasus tersebut, Yayasan Leo Sutrisno turut mengeluarkan pernyataan resmi dan menyampaikan permohonan maaf kepada publik, khususnya orang tua murid dan siswa-siswi.