Logo JawaPos
HomePolitik
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Selasa, 12 Mei 2026 | 07.01 WIB

Begal Bunuh Polisi di Lampung, Sahroni Anggap sebagai Penghinaan kepada Negara

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni (kanan). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)

 

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengecam pembunuhan kepada Brigadir Arya Supena, 34, oleh pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) di Bandar Lampung. Tindakan ini sangat meresahkan masyarakat.
 
Sahroni mengatakan, aparat kepolisian saja bisa menjadi korban penembakan oleh pelaku kejahatan. Artinya, ancaman nyata bagi kehidupan masyarakat.
 
“Fenomena kriminal melawan aparat ini sangat berbahaya. Pelaku kejahatan sudah makin nekat, bukan lagi takut kepada aparat, tapi justru berani sampai membunuh polisi. Kalau kepada aparat saja mereka berani, apalagi terhadap masyarakat biasa yang tidak punya kewenangan dan perlindungan senjata," kata Sahroni, Senin (11/5).
 
Bendahara Umum Partai NasDem ini meminta agar pelaku dihukum maksimal. Sebab, tindakan tersebut bisa menimbulkan ketakutan bagi masyarakat.
 
 
"Ini tidak boleh dibiarkan. Polda Lampung harus bertindak tegas, tangkap pelaku dan jerat dengan hukuman pidana maksimal,” imbuhnya.
 
Sahroni menyampaikan, negara tidak boleh kalah dari tindakan premanisme maupun kejahatan jalanan. Perlu ada penegakan hukum secara tegas agar menimbulkan efek jera.
 
“Untuk kasus kriminal seperti ini, negara harus menunjukkan wibawa hukumnya dalam menjaga kamtibmas. Jangan sampai ada kesan bahwa pelaku kriminal bisa dengan mudah melawan aparat. Semua yang terlibat dalam komplotan ini harus diburu dan diproses hukum tanpa kompromi,” tandasnya. 

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Pelaku Begal Mahasiswi di Pasuruan Bukan Residivis, Tapi Sudah Beraksi 6 Kali - Image
Surabaya Raya

Pelaku Begal Mahasiswi di Pasuruan Bukan Residivis, Tapi Sudah Beraksi 6 Kali

Rabu, 6 Mei 2026 | 13.31 WIB

Niat Berburu Sunrise di Bukit Premium, Dua Mahasiswi Sidoarjo jadi Korban Begal di Pasuruan - Image
Surabaya Raya

Niat Berburu Sunrise di Bukit Premium, Dua Mahasiswi Sidoarjo jadi Korban Begal di Pasuruan

Selasa, 5 Mei 2026 | 20.45 WIB

Dua Begal Pembacok Mahasiswi di Pasuruan Akhirnya Dibekuk, Satu Pelaku Ditembak Polisi - Image
Surabaya Raya

Dua Begal Pembacok Mahasiswi di Pasuruan Akhirnya Dibekuk, Satu Pelaku Ditembak Polisi

Selasa, 5 Mei 2026 | 18.05 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang - Image
1

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

2

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

3

Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?

4

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

5

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

6

9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga

7

15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan

8

Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026

9

17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak

10

16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore