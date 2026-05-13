Ryandi Zahdomo
Kamis, 14 Mei 2026 | 04.30 WIB

Gubernur DKI Pramono Anung Siapkan 9 Jurus Ekonomi Jakarta 2026, Kelola Sampah Bisa Dapat Duit!  

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

 

 

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan sembilan agenda utama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026. Langkah ini untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global inklusif sekaligus menekan angka kemiskinan secara signifikan. Salah satunya adalah dengan cara mengelola sampah bisa dapat uang.

 

Dalam rapat pleno di Balai Kota, Rabu (13/5), Pramono menegaskan akses keuangan harus menjadi motor penggerak ekonomi warga. Fokus utamanya adalah menciptakan lapangan kerja berkualitas serta mendukung ekonomi kerakyatan sesuai visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. "Dalam kondisi ekonomi saat ini, seluruh potensi yang dapat menggerakkan ekonomi harus kita optimalkan," ujar Pramono Anung, Rabu (13/5).

 

Insentif Kelola Sampah dan Pemberdayaan RW Kumuh

Program yang disorot adalah integrasi isu lingkungan ke dalam sistem keuangan. Pramono menyasar potensi insentif berbasis keuangan bagi usaha seperti hotel, restoran, dan rumah tangga yang berhasil kelola sampah.

Selain itu, penurunan jumlah RW kumuh sejak 2017 hingga 2025 jadi momentum emas untuk pemberdayaan masyarakat bawah. "Jumlah RW kumuh di Jakarta turun sangat signifikan sejak 2017 hingga 2025. Momentum ini perlu didukung TPAKD melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya kader PKK, Jumantik, Dasawisma, dan kelompok perempuan lainnya," katanya.

 

