Jakarta Gandeng Jeju Jadi Sister City, Fokus Genjot Wisata dan Energi Hijau

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dan Gubernur Jeju, Oh Young-hun melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh di KBRI Seoul. (istimewa)
JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menjalin kerja sama sister city dengan Provinsi Otonomi Khusus Jeju, Korea Selatan. Kesepakatan ini diresmikan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dan Gubernur Jeju, Oh Young-hun.
Penandatanganan ini dilakukan di KBRI Seoul pada Sabtu (25/4) dan disaksikan langsung oleh Duta Besar RI untuk Korea Selatan, Cecep Herawan.
Keduanya sepakat untuk saling berbagi keahlian dalam berbagai sektor krusial yang berdampak langsung pada pembangunan daerah.
Cakupan kerja sama ini meliputi pengembangan pariwisata, transisi ke energi terbarukan, penguatan sektor ekonomi, hingga inovasi di bidang pertanian dan perikanan. Harapannya, pertukaran pengetahuan antar dua wilayah ini dapat memberikan solusi konkret bagi tantangan perkotaan masa kini.
Baca Juga: KPK Serahkan Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Parpol ke Presiden dan DPR, Soroti Penggunaan Uang Tunai saat Pemilu
Gubernur Pramono menekankan bahwa Jeju adalah mitra yang sangat tepat bagi Jakarta.
"Jeju merupakan mitra strategis, terutama dalam pengembangan pariwisata dan energi berkelanjutan. Kami ingin kerja sama ini memberikan dampak konkret bagi masyarakat di kedua wilayah," ujarnya.
Kemitraan dengan Jeju merupakan langkah taktis Pemprov DKI Jakarta dalam mempercepat visi jangka panjang kota. Target besarnya menjadikan Jakarta sebagai salah satu dari 50 kota global (Top 50 Global Cities) pada tahun 2030.
Melalui sinergi internasional ini, Jakarta berupaya mengadopsi praktik terbaik dari Jeju untuk menciptakan tata kelola kota yang lebih maju, ramah lingkungan, dan kompetitif.
Gubernur Pramono optimistis kolaborasi dengan Jeju akan mengakselerasi visi Jakarta untuk masuk dalam jajaran 50 besar kota global (Top 50 Global Cities) pada 2030.
"Kami berkomitmen mewujudkan masa depan yang lebih terhubung, inklusif, dan berkelanjutan bagi Jakarta dan Jeju," imbuhnya.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!