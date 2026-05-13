Sabik Aji Taufan
Kamis, 14 Mei 2026 | 01.10 WIB

Long Weekend 14–17 Mei 2026, KAI Operasikan 270 Perjalanan LRT Jabodebek per Hari

Ilustrasi layanan LRT Jabodebek. (KAI)

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) mengoperasikan 270 perjalanan LRT Jabodebek pada long weekend 14 hingga 17 Mei 2026. Langkah ini guna menunjang kebutuhan masyarakat yang hendak melakukan bepergian.

Manager of Public Relation LRT Jabodebek, Radhitya Mardika mengatakan, tarif perjalan LRT maksimal Rp 10 ribu. LRT dipastikan siap melayani masyarakat, termasuk yang hendak dihubungkan dengan moda transportasi lain seperti KRL Commuter Line, Kereta Cepat Whoosh, KA Bandara, MRT Jakarta, Transjakarta, serta transportasi lanjutan lainnya.

Masyarakat juga bisa menggunakan LRT untuk menuju lokasi wisata maupun pusat perbelanjaan. Transportasi umum disarankan agar terhindar dari kemacetan.

“LRT Jabodebek menjadi salah satu pilihan utama karena terintegrasi dengan berbagai moda lanjutan dengan efisiensi dari segi kepastian waktu dan kepraktisan moda lanjutan,” ujar Radhitya, Rabu (13/5).

Berikut adalah jadwal keberangkatan awal dan akhir LRT Jabodebek untuk mendukung mobilitas masyarakat selama menikmati waktu libur panjang akhir pekan :

Keberangkatan awal

Jati Mulya – Dukuh Atas : 05.25 WIB
Harjamukti – Dukuh Atas : 05.35 WIB
Dukuh Atas – Harjamukti : 06.28 WIB
Dukuh Atas – Jati Mulya : 06.21 WIB

Keberangkatan akhir

Jati Mulya – Dukuh Atas : 22.13 WIB
Harjamukti – Dukuh Atas : 21.46 WIB
Dukuh Atas – Harjamukti : 22.39 WIB
Dukuh Atas – Jati Mulya : 22.31 WIB

Untuk mendukung kenyamanan pengguna selama menggunakan layanan LRT Jabodebek, KAI menyediakan berbagai fasilitas seperti pin prioritas bagi pengguna penumpang seperti ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, dan pendamping balita.

Bagi pengguna yang ingin membawa sepeda, LRT Jabodebek memperbolehkan sepeda lipat pada hari kerja dengan dimensi maksimal 100 cm x 40 cm x 30 cm. Sementara pada akhir pekan, sepeda non-lipat juga diperbolehkan dengan dimensi maksimal 200 cm x 120 cm dan jumlah maksimal tiga sepeda di setiap kereta.

