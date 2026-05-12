Ryandi Zahdomo
Selasa, 12 Mei 2026 | 23.42 WIB

Gibran & Pramono Cek MRT Fase 2A: Target Operasional Harmoni Akhir 2027!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka, meninjau pembangunan Stasiun MRT Sawah Besar hingga Stasiun MRT Harmoni, Selasa (12/5). (Dok. Pemprov DKI untuk JawaPos.com)

JawaPos.com - Proyek MRT Jakarta Fase 2A rute Bundaran HI–Kota terus dikebut. Terbaru, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka didampingi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung progres pembangunan dari Stasiun MRT Sawah Besar hingga Stasiun MRT Harmoni, Selasa (12/5).

Pembangunan transportasi massal ini dipastikan berjalan sesuai jadwal demi mempercepat konektivitas di jantung ibu kota.

Target Operasional dan Capaian Proyek
Hingga saat ini, pengerjaan fisik MRT Jakarta Fase 2A telah menunjukkan hasil signifikan. Gubernur Pramono Anung mengungkapkan bahwa kesiapan infrastruktur sudah melewati angka separuh jalan.

"Kami meninjau lokasi mulai dari Sawah Besar hingga Harmoni. Secara keseluruhan, progres pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 59 persen. Berdasarkan informasi dari Direktur Utama MRT Jakarta, proses commissioning akan dimulai pada pertengahan 2027, dengan target operasional hingga Harmoni paling lambat akhir 2027," ujar Gubernur Pramono, Selasa (12/5).

Tak berhenti di sana, pembangunan akan terus berlanjut ke arah utara Jakarta. Jalur yang menuju kawasan Kota Tua diproyeksikan tuntas pada akhir 2029, sehingga total jalur sepanjang 22,2 kilometer bisa dinikmati warga secara penuh.

Tantangan Konstruksi dan Tenaga Lokal
Pembangunan fase ini memiliki tingkat kesulitan tinggi. Stasiun Sawah Besar dan Mangga Besar tercatat sebagai stasiun terdalam di Jakarta, dengan kedalaman mencapai 28 meter di bawah tanah.

Hebatnya lagi, proyek raksasa ini murni hasil keringat anak bangsa.
"Sebanyak 3.800 pekerja yang terlibat dalam proyek ini seluruhnya merupakan putra-putri Indonesia," tambah Pramono.

Selain Fase 2A, Pemprov DKI juga tengah menyiapkan MRT rute Timur–Barat. Saat ini, proyek tersebut sedang dalam tahap pembebasan lahan dan penetapan trase.

"Jika seluruh proses berjalan lancar, segmen pertama ditargetkan beroperasi pada 2030," kata Gubernur Pramono.

