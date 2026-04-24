Spesial Hari Angkutan Nasional, Hari Ini Naik MRT Jakarta Cuma Bayar Rp 1

JawaPos.com - Kabar gembira bagi warga Jakarta dan pengguna transportasi publik. Dalam rangka memperingati Hari Angkutan Nasional 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberikan kejutan bagi para penumpang setia.

Hari ini, Jumat (24/4), Anda bisa menikmati layanan MRT Jakarta dengan tarif spesial hanya Rp1. Promo ini berlaku sepanjang hari, mulai pukul 05.00 WIB hingga 24.00 WIB sesuai jam operasional.

Kebijakan ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik sekaligus memperkuat ekosistem transportasi terintegrasi di Ibu Kota.

Tarif promo Rp1 ini berlaku untuk seluruh metode pembayaran yang tersedia di layanan MRT Jakarta.

Anda bisa menggunakan berbagai opsi pembayaran yang sudah ada. Mulai dari kartu uang elektronik bank, aplikasi MyMRTJ (QRIS dan e-wallet) hingga pembayaran digital seperti paylater yang terintegrasi di aplikasi.

Meski tarifnya sangat terjangkau, prosedur perjalanan tetap sama. Pelanggan diwajibkan tetap melakukan tap-in dan tap-out di passenger gate saat masuk maupun keluar stasiun.

Tren Positif Transportasi Publik

Antusiasme masyarakat terhadap MRT Jakarta terus menunjukkan tren positif. Data terbaru per Maret 2026 mencatat jumlah penumpang mencapai 3.638.751 orang, dengan rata-rata harian menyentuh angka 117.379 pelanggan.

Dengan adanya kebijakan tarif khusus ini, diharapkan minat masyarakat untuk mencoba dan menjadikan MRT sebagai moda transportasi utama semakin meningkat.