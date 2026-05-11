Cegah Penularan, Pasien Suspek Hantavirus di Jakarta Ditempatkan di Ruang Isolasi Khusus

JawaPos.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta tengah memantau ketat temuan kasus Hantavirus di ibu kota. Hingga Mei 2026, tercatat satu pasien berstatus suspek masih menjalani perawatan intensif di ruang isolasi untuk memastikan diagnosis laboratorium.

Kepala Dinas Kesehatan Jakarta Ani Ruspitawati menuturkan, sepanjang tahun 2026, Jakarta telah mendeteksi total empat kasus. Tiga pasien di antaranya telah dinyatakan sembuh total setelah sempat mengalami gejala ringan.

"Sepanjang 2026 sampai sekarang ini ada 4 kasus yang sudah kita temukan. Tiga orangnya sudah sembuh bergejala ringan, satu orangnya sekarang masih suspek," ujar Ani Ruspitawati saat memberikan keterangan kepada media.

Perawatan di Ruang Isolasi Khusus Meskipun hasil laboratorium belum keluar, Pemprov DKI Jakarta mengambil langkah preventif dengan menempatkan pasien suspek tersebut di ruang isolasi. Hal ini dilakukan sesuai standar penanganan penyakit menular guna mencegah risiko penyebaran lebih luas.

"Prinsipnya adalah isolasi untuk kehati-hatian sampai kemudian dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Kalau sakit, iya, di ruangan khusus, di ruangan isolasi karena kategorinya masuk ke penyakit menular," tegas Ani di DPRD DKI Jakarta, Senin (11/5).

Bukan Bagian dari Klaster Hantavirus Kapal Pesiar MV Hondius

Munculnya kasus suspek di Jakarta sempat dikaitkan dengan wabah Hantavirus yang melanda kapal pesiar MV Hondius di Inggris baru-baru ini. Namun, Ani mengklarifikasi bahwa temuan di Jakarta merupakan kasus yang dimonitor secara rutin dan tidak memiliki kaitan dengan klaster internasional tersebut.

"Bukan, nggak. Bukan (klaster kapal pesiar). Itu kasus yang kita monitor sepanjang tahun," katanya.