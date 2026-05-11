Kemenkes Pastikan WNA Kontak Erat dengan Pasien Hantavirus di Kapal MV Hondius Tetap Dikarantina di RSPI

JawaPos.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan seorang warga negara asing (WNA) yang menjadi kontak erat pasien hantavirus di kapal pesiar MV Hondius masih menjalani karantina dan pemantauan di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso. Hal itu tetap dilakukan meski hasil pemeriksaan PCR menunjukkan negatif.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Andi Saguni mengatakan, pemantauan tetap dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan penularan hantavirus.

“Dan tanggal 10 sampai dengan sekarang pasien masih berada di RSPI Sulianti Saroso dan kita terus melakukan pemantauan dan karantina di rumah sakit,” kata Andi dalam konferensi pers, Senin (12/5).

WNA laki-laki berusia 60 tahun itu diketahui merupakan kontak erat dari pasien hantavirus kedua di kapal pesiar MV Hondius yang meninggal dunia.

Hasil Pemeriksaan Negatif Hantavirus

Andi menegaskan, pihaknya telah melakukan pengambilan berbagai spesimen untuk memastikan kondisi pasien dan sudah dinyatakan negatif.

“Pengambilan spesimen dan pemeriksaan spesimen disampaikan ke BBLK Lab Biokes Jakarta dan hasil negatif hantavirus,” tegasnya.

Adapun pmeriksaan dilakukan menggunakan sampel serum, urin, saliva, usap tenggorok, hingga whole blood.

Meski hasil pemeriksaan negatif, pemerintah tetap melakukan pemantauan ketat terhadap kondisi WNA tersebut di RSPI Sulianti Saroso.