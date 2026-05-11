Kronologi Perjalanan WNA Domisili Jakarta yang Kontak Erat dengan Pasien Hantavirus di MV Hondius

JawaPos.com – Kementerian Kesehatan mengungkap kronologi perjalanan seorang warga negara asing (WNA) yang berdomisili di Jakarta dan sempat menjadi kontak erat pasien hantavirus di kapal pesiar MV Hondius. WNA tersebut kini sudah dinyatakan negatif hantavirus.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan, WNA laki-laki berusia 60 tahun itu mulai melakukan perjalanan ke Argentina pada Maret 2026.

“Pada bulan Maret tanggal 18-30 melakukan perjalanan ke beberapa tempat di Argentina,” kata Andi dalam konferensi pers, Minggu (11/5).

Setelah itu, pada akhir April 2026, WNA tersebut tiba di Ushuaia, Argentina, yang menjadi titik awal keberangkatan kapal pesiar MV Hondius, lokasi menyebarnya hantavirus hingga menyebabkan tiga orang meninggal dunia.

“Kemudian kontak erat ini tiba di Ushuaia, Argentina, kota di mana kapal cruise Hondius tersebut memulai perjalanan,” tutur Andi.

Sempat Satu Hotel dengan Pasien Hantavirus

Dalam perjalanan tersebut, WNA itu diketahui turun dari kapal pada 24 April dan berada di Saint Helena. Di lokasi itu, Andi menyebut bahwa WNA itu sempat menginap di hotel yang sama dengan pasien hantavirus kedua yang kemudian meninggal dunia.

“Terdapat kontak di Saint Helena, satu penginapan, satu hotel dengan kasus dua,” kata Andi.

Tak hanya itu, WNA tersebut juga berada dalam penerbangan yang sama menuju Johannesburg, Afrika Selatan bersama pasien.