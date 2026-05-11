Kemenkes Sebut Pemeriksaan PCR Sudah Dilakukan untuk Deteksi Jenis Hantavirus

JawaPos.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan pemeriksaan PCR telah digunakan untuk mendeteksi jenis hantavirus yang ditemukan di Indonesia. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan jenis strain virus sekaligus membedakan antara tipe Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS).

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Andi Saguni mengatakan, pemeriksaan PCR menjadi langkah penting untuk mengetahui strain virus apabila ditemukan hasil positif hantavirus.

“Pemeriksaan PCR ini merupakan pemeriksaan yang kita butuhkan karena PCR ini jika memang positif, baik tipe HFRS maupun tipe HPS, itu harus diketahui strain-nya lebih lanjut,” kata Andi dalam konferensi pers, Senin (11/5).

Ia menjelaskan, hasil pemeriksaan PCR di Indonesia sejauh ini menunjukkan kasus hantavirus yang ditemukan termasuk tipe HFRS, berbeda dengan tipe HPS yang ditemukan pada kasus di kapal pesiar MV Hondius.

“Sampai sejauh ini melalui pemeriksaan PCR, jenis daripada Hantavirus tersebut adalah tipe HFRS. Beda dengan HPS yang terjadi di kapal pesiar Hondius tersebut,” tuturnya.

PCR Sudah Terhubung dengan Sistem Nasional

Andi menjelaskan, sistem pemeriksaan PCR untuk hantavirus di Indonesia juga telah terhubung dengan National All Record (NAR) sehingga proses pelaporan dan pemantauan dapat dilakukan secara terintegrasi.

“Testing daripada PCR ini sudah ter-connect atau dilaporkan ke dalam NAR,” katanya.

Menurutnya, penggunaan PCR penting dilakukan untuk memastikan karakteristik virus apabila ditemukan kasus positif hantavirus di Indonesia.