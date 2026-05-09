Berikut Daftar Rotasi dan Mutasi Perwira Tinggi di Lingkungan Polda Metro Jaya pada Mei 2026

JawaPos.com-Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan rotasi dan mutasi jabatan terhadap 108 perwira tinggi dan perwira menengah pada Mei 2026, termasuk di lingkungan Polda Metro Jaya.

Dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/960/V/KEP./2026 tanggal 7 Mei 2026, tercatat sejumlah jabatan di lingkungan Polda Metro Jaya yang dirotasi, yaitu Direktorat Lalu Lintas, Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Metro Jaya, Kapolres Metro Depok dan Kepala Biro Operasi (Karoops) Polda Metro Jaya.

Jabatan pertama, yaitu Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang sebelumnya dijabat oleh Kombes Pol Komarudin diserahkan kepada Kombes Pol Firman Darmansyah yang sebelumnya menjabat sebagai Dirlantas Polda Sumut. Komarudin diangkat menjadi Kepala Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi Divpropam Polri.

Selanjutnya, jabatan Karoops Polda Metro Jaya Kombes Pol I Ketut Gede Wijatmika diangkat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama tingkat II Sespim Lemdiklat Polri. Jabatannya kemudian diserahkan kepada Kombes Pol Laode Aries El Fathar yang sebelumnya menjabat Karoops Polda Jawa Barat.

Kemudian, jabatan Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Metro Jaya yang sebelumnya dijabat oleh Kombes Pol Wisnu Putra diserahkan kepada Kombes Pol Abdul Waras yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Metro Depok. Wisnu diangkat sebagai Kepala Subdirektorat Pendidikan Masyarakat (Kasubditdikmas) Direktorat Keamanan dan Keselamatan (Dikamsel) Korlantas Polri.

Sementara, jabatan Kapolres Metro Depok saat ini dipegang oleh Kombes Pol Christian Rony Putra yang sebelumnya menjabat sebagai Dirresnarkoba Polda Sulawesi Barat.