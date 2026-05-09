Berikut Daftar Rotasi dan Mutasi Perwira Tinggi di Lingkungan Polda Metro Jaya pada Mei 2026

JawaPos.com-Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan rotasi dan mutasi jabatan terhadap 108 perwira tinggi dan perwira menengah pada Mei 2026, termasuk di lingkungan Polda Metro Jaya.
Dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/960/V/KEP./2026 tanggal 7 Mei 2026, tercatat sejumlah jabatan di lingkungan Polda Metro Jaya yang dirotasi, yaitu Direktorat Lalu Lintas, Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Metro Jaya, Kapolres Metro Depok dan Kepala Biro Operasi (Karoops) Polda Metro Jaya.
Jabatan pertama, yaitu Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang sebelumnya dijabat oleh Kombes Pol Komarudin diserahkan kepada Kombes Pol Firman Darmansyah yang sebelumnya menjabat sebagai Dirlantas Polda Sumut. Komarudin diangkat menjadi Kepala Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi Divpropam Polri.
Selanjutnya, jabatan Karoops Polda Metro Jaya Kombes Pol I Ketut Gede Wijatmika diangkat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama tingkat II Sespim Lemdiklat Polri. Jabatannya kemudian diserahkan kepada Kombes Pol Laode Aries El Fathar yang sebelumnya menjabat Karoops Polda Jawa Barat.
Kemudian, jabatan Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Metro Jaya yang sebelumnya dijabat oleh Kombes Pol Wisnu Putra diserahkan kepada Kombes Pol Abdul Waras yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Metro Depok. Wisnu diangkat sebagai Kepala Subdirektorat Pendidikan Masyarakat (Kasubditdikmas) Direktorat Keamanan dan Keselamatan (Dikamsel) Korlantas Polri.
Sementara, jabatan Kapolres Metro Depok saat ini dipegang oleh Kombes Pol Christian Rony Putra yang sebelumnya menjabat sebagai Dirresnarkoba Polda Sulawesi Barat.
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi jabatan itu merupakan bagian dari proses pembinaan karier dan penguatan organisasi di tubuh Polri. ’’Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Ini menjadi bagian dari pembinaan karir, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis,” ujar Johnny, Sabtu (9/5).
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau