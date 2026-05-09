UMKM Tangerang Ciptakan Perpaduan Sandal Kayu dan Batik

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Tangerang komitmen dukung pelaku UMKM lokal agar mampu naik kelas dan bersaing di pasar nasional melalui ajang Jakarta Prime Expo 2026. (Istimewa)
JawaPos.com–Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Tangerang menunjukkan komitmen mendukung pelaku UMKM lokal agar mampu naik kelas dan bersaing di pasar nasional. Hal itu salah satunya dilakukan melalui ajang Jakarta Prime Expo 2026.
Mengusung semangat Tangerang Ayo Bersama Membangun Kota, partisipasi Kota Tangerang dalam pameran ini menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam membuka akses promosi, memperluas pasar, serta memperkuat daya saing produk kreatif lokal.
Jakarta Prime Expo 2026 sendiri merupakan momentum strategis untuk memaksimalkan potensi pasar Jakarta sebagai pusat transaksi dan distribusi nasional serta platform bisnis yang menghadirkan peluang nyata melalui konsep kurasi produk unggulan dan interaksi pasar langsung di pusat ekonomi nasional.
Kegiatan yang berlangsung pada 7–10 Mei 2026 di Mal Artha Gading, Jakarta ini menghadirkan berbagai instansi daerah dan pelaku usaha dari berbagai sektor mulai dari UMKM, investasi, ekonomi kreatif, hingga pariwisata. Ajang ini juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, investor, dan masyarakat dalam memperkenalkan potensi unggulan daerah masing-masing.
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Tangerang menjadi salah satu instansi yang aktif membawa berbagai UMKM lokal unggulan untuk tampil lebih kompetitif melalui produk kreatif dengan identitas budaya yang kuat. Salah satu yang menarik perhatian adalah Minimax Gallery, brand sandal kayu handmade asal Tangerang yang didirikan Renny Octavia sejak 2011 dengan konsep sustainable fashion.
Menggunakan kayu jati dan mahoni yang dipadukan dengan kain batik serta tenun tradisional Indonesia, Minimax Gallery menghadirkan sandal handmade premium dengan sentuhan budaya Nusantara dan desain artistik yang unik. Brand ini juga dikenal karena memanfaatkan limbah kayu furniture dan sisa kain konveksi sebagai bagian dari konsep keberlanjutan sekaligus pemberdayaan pengrajin lokal.
Baca Juga:Tambang Belum Dibuka Tapi Truk FAW Kembali Telan Korban di Parung Panjang, Netizen: Tutup Permanen KDM!
Selain Minimax Gallery, brand Salameena turut hadir memperkenalkan koleksi hijab printing dengan desain eksklusif dan elegan yang menyasar pasar modest fashion modern. Salameena juga mulai mengembangkan produk gamis dan mukena travel untuk menjangkau pasar muslimah yang lebih luas.
Keikutsertaan berbagai UMKM lokal dalam Jakarta Prime Expo 2026 menjadi bagian dari Upaya Pemerintah Kota Tangerang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif daerah sekaligus membuka peluang bisnis dan pasar baru bagi pelaku usaha lokal.
Sebelumnya Disperindagkop UKM Kota Tangerang menyelenggarakan tahapan kurasi produk dalam rangkaian UMKM Award 2026. Hal ini menjadi upaya Pemkot Tangerang untuk mendorong pelaku usaha mikro agar berdaya saing dan siap menghadapi pasar yang lebih luas.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau