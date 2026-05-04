Dimas Choirul, ARM
Senin, 4 Mei 2026 | 23.22 WIB

Ekonomi Jakarta Stabil, DPRD DKI Dorong Akselerasi UMKM dan Lapangan Kerja

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin (dok.DJPP)

 

JawaPos.com – DPRD DKI Jakarta menyoroti Laporan Perekonomian DKI Jakarta periode Februari 2026 yang dirilis Bank Indonesia Perwakilan Jakarta pada Selasa (10/3) lalu. Dalam laporan tersebut, kinerja ekonomi Jakarta tercatat tetap tumbuh kuat dan stabil di tengah dinamika serta ketidakpastian global.
 
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran di atas 5 persen dinilai menunjukkan fondasi ekonomi Jakarta masih solid. Hal ini ditopang oleh konsumsi masyarakat, investasi, serta aktivitas sektor jasa yang terus menguat.
 
“Kami mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga stabilitas ekonomi, mulai dari pengendalian inflasi, penguatan daya beli masyarakat, hingga percepatan realisasi belanja daerah yang berdampak langsung pada perekonomian,” kata Khoirudin, Senin (4/5).
 
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidak ringan. Ketidak pastian global, tekanan harga pangan, hingga kebutuhan penciptaan lapangan kerja tetap menjadi perhatian bersama.
 
 
“Kami akan memperkuat fungsi pengawasan dan penganggaran agar APBD benar-benar menjadi instrumen strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, serta melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan,” katanya.
 
DPRD, lanjut Khoirudin, akan terus memperkuat fungsi pengawasan dan penganggaran agar APBD benar-benar menjadi alat untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi masyarakat.
 
“Kami pastikan anggaran daerah digunakan secara tepat sasaran, untuk menahan inflasi, mendorong UMKM, dan membuka lebih banyak peluang kerja,” tegas Khoirudin yang karib disapa Cing Haji.
 
Ke depan, DPRD mendorong agar fokus kebijakan diarahkan pada penguatan sektor riil dan UMKM, stabilisasi harga pangan, peningkatan investasi berkualitas, serta penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan inklusif.
 
“Dengan semangat kolaborasi antara DPRD dan Pemprov, kami optimistis Jakarta akan terus menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Editor: Mohamad Nur Asikin
