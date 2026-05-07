Perjalanan Usaha Bawang Goreng Rajagaluh: UMKM Binaan BNI yang Berdayakan Kaum Perempuan Tanpa Batasan Usia

JawaPos.com — Aroma bawang goreng menguar dari dapur produksi di wilayah Rajagaluh, Kecamatan Sindangwengi, Kabupaten Majalengka. Aktivitas di dalamnya tampak sibuk sekali: ada yang mengupas, mengiris, hingga menggoreng bawang merah.

Dari sebuah dapur rumahan inilah Umi Yuhana, 45 tahun, membangun bisnis Bawang Goreng Rajagaluh “Bagora”. Usaha yang Ia rintis sejak 2016 ini bukan sekadar mencari untung, tetapi juga memberi ruang pemberdayaan bagi perempuan di sekitarnya.

Umi bercerita, usaha ini berawal dari melihat potensi bawang merah lokal varietas Sumenep yang banyak ditanam di kaki Gunung Ciremai. Saat itu, pengolahan bawang masih dilakukan secara tradisional dan belum maksimal.

Dari situlah ia mulai bereksperimen hingga menemukan kualitas bawang goreng yang renyah, tidak berminyak, dan berwarna kuning keemasan.

Perjalanan usahanya kemudian mendapat titik balik saat produknya dilirik oleh pihak BNI. Ia pun diajak bergabung menjadi UMKM binaan dan mulai mendapatkan berbagai dukungan, terutama dalam bentuk promosi melalui pameran dan event.

“Mulai bergabung (UMKM Binaan BNI) 5 tahunan yang lalu ya,” ujarnya kepada Jawapos.com, Selasa (5/5).

Umi mengaku dukungan dari BNI berdampak pada peningkatan kapasitas produksi dan perluasan pasar. Produk Bagora semakin dikenal, termasuk di kalangan instansi pemerintah yang kerap menjadi lokasi pameran. Bahkan, membuat pelanggan kembali membeli karena sudah familiar dengan produknya.

"Alhamdulillah ya setelah dibina dari Bank BNI itu untuk penjualan, terus kapasitas produksi juga alhamdulillah meningkat. Promosi juga saya dibawa event-event," aku ibu dari dua anak ini.