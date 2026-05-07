Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Dimas Choirul, ARM
Kamis, 7 Mei 2026 | 23.11 WIB

Perjalanan Usaha Bawang Goreng Rajagaluh: UMKM Binaan BNI yang Berdayakan Kaum Perempuan Tanpa Batasan Usia

Bisnis Bawang Goreng Rajagaluh “Bagora” saat mengikuti sejumlah pameran UMKM dari BNI/(Dok. Bagora untuk Jawapos.com) - Image

Bisnis Bawang Goreng Rajagaluh “Bagora” saat mengikuti sejumlah pameran UMKM dari BNI/(Dok. Bagora untuk Jawapos.com)

JawaPos.com — Aroma bawang goreng menguar dari dapur produksi di wilayah Rajagaluh, Kecamatan Sindangwengi, Kabupaten Majalengka. Aktivitas di dalamnya tampak sibuk sekali: ada yang mengupas, mengiris, hingga menggoreng bawang merah. 

Dari sebuah dapur rumahan inilah Umi Yuhana, 45 tahun, membangun bisnis Bawang Goreng Rajagaluh “Bagora”.  Usaha yang Ia rintis sejak 2016 ini bukan sekadar mencari untung, tetapi juga memberi ruang pemberdayaan bagi perempuan di sekitarnya. 

Umi bercerita, usaha ini berawal dari melihat potensi bawang merah lokal varietas Sumenep yang banyak ditanam di kaki Gunung Ciremai. Saat itu, pengolahan bawang masih dilakukan secara tradisional dan belum maksimal. 

Dari situlah ia mulai bereksperimen hingga menemukan kualitas bawang goreng yang renyah, tidak berminyak, dan berwarna kuning keemasan.

Perjalanan usahanya kemudian mendapat titik balik saat produknya dilirik oleh pihak BNI. Ia pun diajak bergabung menjadi UMKM binaan dan mulai mendapatkan berbagai dukungan, terutama dalam bentuk promosi melalui pameran dan event.

“Mulai bergabung (UMKM Binaan BNI) 5 tahunan yang lalu ya,” ujarnya kepada Jawapos.com, Selasa (5/5).

Umi mengaku dukungan dari BNI berdampak pada peningkatan kapasitas produksi dan perluasan pasar. Produk Bagora semakin dikenal, termasuk di kalangan instansi pemerintah yang kerap menjadi lokasi pameran. Bahkan, membuat pelanggan kembali membeli karena sudah familiar dengan produknya.

"Alhamdulillah ya setelah dibina dari Bank BNI itu untuk penjualan, terus kapasitas produksi juga alhamdulillah meningkat. Promosi juga saya dibawa event-event," aku ibu dari dua anak ini.

Di balik pertumbuhan usaha tersebut, Umi justru menaruh perhatian besar pada aspek sosial. Ia mempekerjakan sekitar 12 karyawan yang mayoritas adalah perempuan, termasuk ibu rumah tangga dan janda yang membutuhkan tambahan penghasilan.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Tags
Artikel Terkait
Hindari Jerat Penipuan Digital, BNI Minta Nasabah Jangan Bagikan Data Sensitif - Image
Ekonomi

Hindari Jerat Penipuan Digital, BNI Minta Nasabah Jangan Bagikan Data Sensitif

Rabu, 6 Mei 2026 | 15.51 WIB

BNI Konsisten Dorong Pemerataan Pendidikan Lewat Beasiswa Nasional - Image
Ekonomi

BNI Konsisten Dorong Pemerataan Pendidikan Lewat Beasiswa Nasional

Minggu, 3 Mei 2026 | 01.37 WIB

BNI Kawal Generasi Emas Baru, Tim Uber Indonesia Melaju ke Semifinal - Image
Sports

BNI Kawal Generasi Emas Baru, Tim Uber Indonesia Melaju ke Semifinal

Sabtu, 2 Mei 2026 | 03.11 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

3

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

4

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

5

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

6

Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in

9

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

10

12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore