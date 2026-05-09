Benyamin Davnie Puji Airin, Terus Raih Prestasi Meski Sudah Bukan Pejabat Publik

JawaPos.com - Sebagai wali kota Tangerang Selatan (Tangsel) selama 2 periode, Airin Rachmi Diany telah membawa salah satu kota satelit Jakarta itu berkembang. Sumbangsih Airin turut diakui oleh Benyamin Davnie yang saat ini menjadi orang nomor satu di Tangsel. Dia memuji Airin yang terus meraih prestasi meski sudah bukan pejabat publik.

Belum lama, Airin mendapat penghargaan dari salah satu media massa nasional. Dia dinobatkan sebagai Outstanding Influential Woman Leader in Regional Development. Atas prestasi tersebut, Benyamin menyampaikan rasa bangga sekaligus apresiasi mendalam atas dedikasi Airin yang dinilai telah meletakkan standar penting dalam pembangunan di Tangsel.

”Atas nama pemerintah kota dan seluruh masyarakat Tangerang Selatan, saya mengucapkan selamat kepada Ibu Airin Rachmi Diany. Beliau bukan sekadar pemimpin masa lalu, tapi arsitek kemajuan yang telah meletakkan pondasi kokoh bagi apa yang kita nikmati di Tangsel hari ini,” ucap Benyamin dikutip pada Sabtu (9/5).

Menurut Benyamin, kepemimpinan Airin selama periode 2011–2021 mewariskan tata kelola pemerintahan yang sangat disiplin, terutama dalam hal transparansi anggaran. Selama Airin memimpin Tangsel, predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP tidak pernah absen diterima oleh Pemkot Tangsel dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

”Itu bukan sekadar administratif, tapi soal menjaga amanah dan kepercayaan publik yang menjadi pondasi penting pemerintahan kita sekarang,” ujarnya.

Benyamin menyatakan bahwa keberhasilan Airin dalam kategori regional development tercermin dari realitas fisik yang ada di Tangsel saat ini. Dia menyampaikan, dirinya menjadi saksi hidup perjuangan Airin yang sangat fokus pada pemerataan akses bagi masyarakat di Tangsel.

”Beliau memastikan pembangunan RSUD kita mumpuni dan gedung-gedung sekolah dibangun secara masif agar tidak ada anak Tangsel yang tertinggal,” ucap dia.

Dalam berbagai keputusan yang diambil, Benyamin menyebut, Airin selalu mengedepankan kepentingan masyarakat. Dia berharap penghargaan yang diterima oleh salah satu politisi perempuan di Indonesia itu menjadi inspirasi, khususnya bagi para perempuan di Tangsel.