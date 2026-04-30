Pemkot Tangsel Gandeng BSSN Lindungi Data Masyarakat dari Ancaman Siber

JawaPos.com - Demi mengamankan data masyarakat dari segala bentuk ancaman siber, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Lembaga tersebut diajak bekerja sama untuk memastikan seluruh data masyarakat pada layanan Tangsel One terlindungi dengan baik.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangsel TB Asep Nurdin menyampaikan bahwa kerja sama dengan BSSN diperlukan sebagai bagian dari komitmen instansinya untuk melindungi data pribadi masyarakat.

Apalagi saat ini ada banyak ancaman siber yang kerap menyasar data masyarakat. Agar hal itu tidak terjadi, dia ingin data masyarakat Tangsel benar-benar terjaga.

”Kami juga sudah bekerja sama dengan BSSN, dalam rangka untuk menemukan kerentanan atau celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berkenan, seperti mohon maaf judol (judi online) dan sebagainya,” ungkap Asep dalam keterangan resmi pada Kamis (30/4).

Asep menyampaikan bahwa kerja sama antara Pemkot Tangsel dengan BSSN juga dilakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran data dan informasi. Khususnya data dan informasi pada layanan Tangsel One.

Dia tegas menyatakan, data pribadi seluruh masyarakat Tangsel yang sudah mengakses layanan tersebut tidak boleh disalahgunakan.

”Apalagi terkait dengan perlindungan data pribadi. Itu penting, jangan sampai data yang di-upload malah disalahgunakan,” ujarnya.

Menurut Asep, saat ini sistem keamanan layanan tersebut sudah terenkripsi. Namun demikian, Diskominfo Tangsel tidak ingin berpuas diri. Pengamanan data masyarakat terus ditingkatkan.

Salah satunya lewat kerja sama dengan BSSN sebagai lembaga negara yang dihadirkan oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan siber.