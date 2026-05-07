Komisi D Fokus Atasi Banjir di Pesisir Jakarta

JawaPos.com - Komisi D DPRD DKI Jakarta inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah proyek strategis pengelolaan air, Selasa (5/5).

Langkah itu untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target. Sekaligus menjawab persoalan banjir dan sanitasi di ibukota.

Ketua Komisi D Yuke Yurike memimpin inspeksi bersama Wakil Ketua Komisi D Muhammad Idris. Turut hadir Anggota Komisi D Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi, dan Ali Hakim Lubis.

Hadir pula Matnoor Tindoan, Sardy Wahab Sadri, Husen, Neneng Hasanah, Bun Joi Phiau, Judistira Hermawan, M. Fu’adi Luthfi dan Ali Muhammad Johan.

Lokasi pertama yang disambangi yakni proyek NCICD Paket 2 di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Tepatnya di Jalan Taman Marina, Jakarta Utara.

Proyek itu bagian dari upaya pengendalian banjir rob di pesisir Jakarta. Menyoroti progres pekerjaan dan kendala di lapangan.

Baca Juga:Tingkat Kesejahteraan Nelayan Jadi Perhatian Komisi B DPRD DKI Jakarta

Komisi D juga menggali informasi teknis. Mulai dari capaian fisik, penggunaan anggaran, hingga dampak pembangunan terhadap masyarakat sekitar.

Harapannya, seluruh proyek di bawah pengawasan Dinas Sumber Daya Air berjalan optimal dan tepat waktu. Komisi D akan mengawasi secara berkala.

Pastikan NCICD Menjawab Ancaman Rob

Komisi bidang pembangunan itu juga memastikan kesiapan infrastruktur NCICD. Sekaligus mengevaluasi progres pembangunan di tengah kondisi cuaca yang masih tak menentu.