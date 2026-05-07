Komisi D Fokus Atasi Banjir di Pesisir Jakarta

Komisi D DPRD DKI Jakarta meninjau proyek pembangunan NCICD di kawasan Ancol, Jakarta Utara. (dok.DDJP)
JawaPos.com - Komisi D DPRD DKI Jakarta inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah proyek strategis pengelolaan air, Selasa (5/5).
Langkah itu untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target. Sekaligus menjawab persoalan banjir dan sanitasi di ibukota.
Ketua Komisi D Yuke Yurike memimpin inspeksi bersama Wakil Ketua Komisi D Muhammad Idris. Turut hadir Anggota Komisi D Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi, dan Ali Hakim Lubis.
Hadir pula Matnoor Tindoan, Sardy Wahab Sadri, Husen, Neneng Hasanah, Bun Joi Phiau, Judistira Hermawan, M. Fu’adi Luthfi dan Ali Muhammad Johan.
Lokasi pertama yang disambangi yakni proyek NCICD Paket 2 di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Tepatnya di Jalan Taman Marina, Jakarta Utara.
Proyek itu bagian dari upaya pengendalian banjir rob di pesisir Jakarta. Menyoroti progres pekerjaan dan kendala di lapangan.
Komisi D juga menggali informasi teknis. Mulai dari capaian fisik, penggunaan anggaran, hingga dampak pembangunan terhadap masyarakat sekitar.
Harapannya, seluruh proyek di bawah pengawasan Dinas Sumber Daya Air berjalan optimal dan tepat waktu. Komisi D akan mengawasi secara berkala.
Pastikan NCICD Menjawab Ancaman Rob
Komisi bidang pembangunan itu juga memastikan kesiapan infrastruktur NCICD. Sekaligus mengevaluasi progres pembangunan di tengah kondisi cuaca yang masih tak menentu.
Proyek strategis itu butuh pengawasan. Sebab keberadaannya berkaitan langsung dengan penanganan banjir rob dan genangan.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama