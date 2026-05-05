Update Kasus Pelecehan di Cipondoh, Orang Tua Terduga Pelaku Ivan Bakal Dipanggil Polisi

JawaPos.com - Polres Metro Tangerang Kota terus kasus dugaan rudapaksa atau pemerkosaan yang menimpa seorang wanita berinisial D di Cipondoh. Kabar terbaru, polisi akan memanggil orang tua terduga pelaku, Ivan, untuk menjalani pemeriksaan resmi.

Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Parikhesit menuturkan, meskipun orang tua Ivan sudah sempat dimintai keterangan awal, pemeriksaan formal tetap diperlukan. Pihaknya akan terus melakukan pendalaman kasus melalui pemeriksaan sejumlah saksi kunci.

"Meskipun saat awal olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) orang tua pelaku sempat ditanya, tapi kami akan panggil lagi untuk menjalani Berita Acara Pemeriksaan atau BAP secara resmi," ujar Parikhesit dikutip Selasa (5/5).

Hingga saat ini, polisi telah memeriksa tiga saksi yang berada di lokasi saat kejadian. Mereka terdiri dari dua pemuda dan satu orang yang diduga merekam kejadian tersebut. Namun, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan ketiganya belum terbukti terlibat dalam aksi kriminal tersebut.

"Berdasarkan pemeriksaan sementara mereka tidak ikut melakukan perbuatan cabul, pemerkosaan dan pengancaman terhadap korban, sehingga sudah kami pulangkan karena belum ada bukti yang mengarah ke mereka," jelasnya

Keluarga Pelaku Mengaku Tidak Tahu Berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan awal warga sekitar, kedua orang tua Ivan mengaku tidak mengetahui peristiwa nahas yang terjadi di teras dan dalam rumah mereka.

Parikhesit membeberkan bahwa keterangan dari lingkungan RT/RW dan tetangga sudah dikumpulkan untuk melengkapi berkas penyelidikan.

"Sudah banyak kami ambil keterangan warga setempat, termasuk orang tua pelaku juga sempat kami tanya, tapi mereka bilangnya 'enggak tau kalau dia (Ivan) tidur malam-malam di ruang tamu, di teras ramai-ramai segala macam'," ungkap Parikhesit.