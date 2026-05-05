Update Kasus Pelecehan di Cipondoh, Orang Tua Terduga Pelaku Ivan Bakal Dipanggil Polisi

Foto yang diduga para pelaku rudapaksa di Cipondoh yang beredar di dunia maya. (IG.infocipondoh.id)
JawaPos.com - Polres Metro Tangerang Kota terus kasus dugaan rudapaksa atau pemerkosaan yang menimpa seorang wanita berinisial D di Cipondoh. Kabar terbaru, polisi akan memanggil orang tua terduga pelaku, Ivan, untuk menjalani pemeriksaan resmi.
Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Parikhesit menuturkan, meskipun orang tua Ivan sudah sempat dimintai keterangan awal, pemeriksaan formal tetap diperlukan. Pihaknya akan terus melakukan pendalaman kasus melalui pemeriksaan sejumlah saksi kunci.
"Meskipun saat awal olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) orang tua pelaku sempat ditanya, tapi kami akan panggil lagi untuk menjalani Berita Acara Pemeriksaan atau BAP secara resmi," ujar Parikhesit dikutip Selasa (5/5).
Hingga saat ini, polisi telah memeriksa tiga saksi yang berada di lokasi saat kejadian. Mereka terdiri dari dua pemuda dan satu orang yang diduga merekam kejadian tersebut. Namun, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan ketiganya belum terbukti terlibat dalam aksi kriminal tersebut.
Baca Juga:Polisi Endus Persembunyian Ivan, Terduga Pelaku Pemerkosaan di Cipondoh yang Kabur ke Serang
"Berdasarkan pemeriksaan sementara mereka tidak ikut melakukan perbuatan cabul, pemerkosaan dan pengancaman terhadap korban, sehingga sudah kami pulangkan karena belum ada bukti yang mengarah ke mereka," jelasnya
Berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan awal warga sekitar, kedua orang tua Ivan mengaku tidak mengetahui peristiwa nahas yang terjadi di teras dan dalam rumah mereka.
Parikhesit membeberkan bahwa keterangan dari lingkungan RT/RW dan tetangga sudah dikumpulkan untuk melengkapi berkas penyelidikan.
"Sudah banyak kami ambil keterangan warga setempat, termasuk orang tua pelaku juga sempat kami tanya, tapi mereka bilangnya 'enggak tau kalau dia (Ivan) tidur malam-malam di ruang tamu, di teras ramai-ramai segala macam'," ungkap Parikhesit.
Tragedi ini bermula saat korban D sedang berkumpul bersama teman-temannya. Ivan kemudian mengajak korban pergi dengan alasan ingin memperbaiki sepeda motor untuk balapan.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!