Jakarta Siaga! Banjir Mencapai 1,2 Meter di Jakbar dan Jaksel, Dua Akses Jalan Selatan Terputus

JawaPos.com - Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Senin sore (4/5) memicu kenaikan status di sejumlah pintu air. Akibatnya, beberapa titik di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat kini terendam genangan air dengan ketinggian yang bervariasi.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, curah hujan tinggi menyebabkan kenaikan Tinggi Muka Air (TMA) di Pos Pesanggrahan, Pos Depok, dan Pos Angke Hulu yang kini berada pada status Siaga 3.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan menuturkan, hingga pukul 18.00 WIB, tercatat ada 4 RT dan 2 ruas jalan utama yang terdampak.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 4 RT dan 2 Ruas Jalan Tergenang," ujar Yohan, Senin (4/5).

Berikut adalah rincian wilayah yang mengalami genangan:

- Jakarta Selatan: Kelurahan Cilandak Timur (2 RT).

- Jakarta Barat: Kelurahan Sukabumi Selatan (2 RT).

Ketinggian air di pemukiman warga tersebut dilaporkan mencapai 30 hingga 120 cm. Selain intensitas hujan yang ekstrem, luapan Kali Krukut menjadi faktor utama air merendam kawasan tersebut.

Akses Jalan Terputus di Jakarta Selatan

Selain area pemukiman, genangan juga menghambat arus lalu lintas di dua titik vital di Jakarta Selatan. Ketinggian air di jalan raya ini berkisar antara 30 hingga 70 cm.