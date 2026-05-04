Ryandi Zahdomo
Selasa, 5 Mei 2026 | 01.52 WIB

Hujan Deras Jakarta: Jalan Ciledug Raya Terendam Banjir 70 Cm, Cek Titik Genangan Lainnya! 

Banjir terjadi di jalan Ciledug Raya, Cipulir, Jakarta Selatan. (Humas BPBD DKI Jakarta).

JawaPos.com - Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Senin (4/5) sore mulai berdampak pada arus lalu lintas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan sejumlah ruas jalan utama kini terendam banjir dengan ketinggian mencapai 70 cm.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan menuturkan, kenaikan debit air dipicu oleh status Siaga 3 di Pos Pesanggrahan yang terpantau sejak pukul 16.00 WIB. Hingga pukul 17.00 WIB, BPBD mencatat setidaknya ada dua titik lokasi di Jakarta Selatan yang mengalami genangan cukup tinggi akibat curah hujan ekstrem.

Berikut adalah wilayah yang terdampak:

- Jl. Swadarma, Kelurahan Ulujami, Jakarta Selatan.

- Jl. Ciledug Raya (Seskoal), Kelurahan Cipulir, Jakarta Selatan.

Ketinggian air di lokasi tersebut bervariasi, namun cukup untuk menghambat kendaraan bermotor.

"Ketinggian 30 sampai dengan 70 cm. Penyebabnya karena curah hujan tinggi. Situasi masih dalam proses penanganan," katanya.

BPBD Kerahkan Personel Percepat Penyedotan

Menanggapi situasi ini, tim gabungan telah diterjunkan ke titik-titik banjir untuk memastikan air segera surut dan aktivitas warga kembali normal. Yohan menegaskan bahwa seluruh unsur teknis sudah bergerak di lapangan.

"BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik," jelasnya.

