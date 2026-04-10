Gubernur Pramono Targetkan Pengerukan Kanal Banjir Barat Jakarta Rampung Setahun

Proses pembersihan sampah di Kanal Banjir Barat pada segmen Pintu Air Manggarai hingga Jalan Kyai Tapa (Roxy) di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2026). (ANTARA/Lifia Mawaddah Putri)
JawaPos.com – Pengerukan Kanal Banjir Barat (KBB) Jakarta pada segmen Pintu Air Manggarai hingga Jalan Kyai Tapa (Roxy) di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat telah dimulai.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menargetkan pengerukan itu rampung dalam waktu satu tahun.
Menurut dia, pengerukan KBB dilakukan sebagai langkah strategis untuk mengurangi risiko banjir di Jakarta.
“Di sinilah pertemuan Sungai Ciliwung dan Kali Krukut, yang sudah cukup lama tidak dikeruk. Kami akan berkonsentrasi selama satu tahun untuk pengerukan di Kanal Banjir Barat ini, yang merupakan hilir dari Kali Ciliwung dan Kali Krukut,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Jumat (10/4) sebagaimana dilansir dari Antara.
Kanal Banjir Barat memiliki lebar bervariasi, antara 30 hingga 100 meter, dengan total rencana volume pengerukan mencapai 179.269 meter kubik.
Pekerjaan pengerukan itu dibagi menjadi tiga segmen. Pertama adalah Pintu Air Manggarai hingga Stasiun Karet sepanjang 3.543 meter.
Kemudian Stasiun Karet hingga Pintu Air Karet sepanjang 686 meter, serta Pintu Air Karet hingga Jalan Kyai Tapa (Roxy) sepanjang 3.850 meter.
Saat ini, pengerukan difokuskan pada segmen ketiga sepanjang 3.850 meter, dengan target volume sekitar 165.381 meter kubik.
Hingga Kamis (9/4), progres pengerukan telah mencapai 1.609 meter kubik, dengan melibatkan enam unit alat berat.
Terdiri dari empat ekskavator amfibi berukuran besar dan dua ekskavator long arm, serta didukung 30 unit truk pengangkut berkapasitas 5 hingga 8 meter kubik.
