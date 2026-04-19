PKB Jakarta Minta Kadernya Bantu Selesaikan Masalah Banjir hingga Kemacetan Ibu Kota

Ketua Umum Gerakan Pemuda Kebangkitan (Garda) Bangsa DPP PKB Tommy Kurniawan. (PKB Jakarta)

JawaPos.com - DPC PKB se-DKI Jakarta melakukan penguatan kerja partai untuk menghadapi agenda politik ke depan. Partai pun melakukan konsolidasi politik secara internal lewat Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PKB Jakarta Utara.

"Sesuai tagline PKB Masa Depan Jakarta maka sudah selayaknya jika seluruh pengurus DPC PKB se- Jakarta harus melakukan konsolidasi politik secara internal agar bisa ikut aktif dalam mengatasi problem sosial dan lingkungan di Jakarta," ujar Ketua Umum Gerakan Pemuda Kebangkitan (Garda) Bangsa DPP PKB Tommy Kurniawan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (19/4).

Tommy mengatakan, Jakarta memiliki banyak masalah krusial. Seperti banjir, penurunan muka air tanah, banjir rob hingga kemacetan. Persoalan ini harus menjadi atensi kader PKB.

"Kader PKB mesti peduli dan menyuarakan masalah tersebut, agar didengar dan menjadi kesadaran kokektif pemprov dan masyarakat, sehingga menjadi program prioritas Pemprov DKI Jakarta," imbuhnya.

Selain itu, partai mengharuskan jajaran struktur DPC PKB se-Jakarta membenahi tata kelola partai agar lebih modern, dan terbuka. Dengan begitu siap dan layak menjadi rumah aspirasi politik bagi warga Jakarta.

"PKB Jakarta harus adaptif dengan segala perubahan. Memanfaatkan teknologi informasi dan sosial media sebagai bagian sarana komunikasi publik secara lebih masif," jelasnya.

Dalam kesempatan sama, Ketua DPW PKB DKI Jakarta H. Hasbiallah Ilyas mengatakan, PKB Jakarta sudah menjalankan prinsip politik kehadiran sejak lama. Sistem ini perlu dilanjutkan dengan cara yang lebih baik.

"Banyak program-program pemerintah yang terus kami dorong dan kawal agar memberikan manfaat luas bagi warga DKI, seperti KJP Plus, PIP, dan lainnya," kata Hasbi.

Dia bercerita pengalaman memimpin PKB Jakarta dengan modal nol, dari satu kursi di DPRD DKI Jakarta, hingga akhirnya bisa meraih 10 kursi pada Pemilu 2024. Capaian ini perlu ditingkatkan terus menerus.

“PKB Jakarta itu, modalnya hanya doa, alhamdulillah, naik jadi lima kursi dan saat ini 10 kursi,” pungkasnya.