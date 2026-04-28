Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 28 April 2026 | 18.40 WIB

9 Korban Laka Kereta di Bekasi Dirawat di Primaya Hospital Bekasi Timur, Ini Daftarnya

Basarnas berkonsentrasi penuh melakukan pemotongan badan gerbong kereta untuk mengevakuasi sejumlah penumpang KRL yang masih terjepit. (ANTARA)

JawaPos.com - Total sebanyak sembilan korban kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4) kemarin dirawat di Rumah Sakit Primaya Bekasi Timur. Korban ada yang dirawat inap maupun hanya rawat jalan.

"Ada sembilan pasien (korban laka kereta) yang ditangani di Primaya Hospital Bekasi Timur," ujar Direktur Primaya Hospital Bekasi Timur, Dr. dr. Meizar Rizaldi, M.Ked.Klin., MM., MBA., FISQua, saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (28/4).

Adapun korban yang dirawat bermacam-macam meski kebanyakan merupakan pegawai KAI yang turut menjadi korban dalam kecelakaan tersebut.

Berikut adalah data lengkapnya.

Data korban rawat inap

1. Ny. Qonita Qurroti Ain - Penumpang
2. Nn. Ahlana Sabrina Rinaldi - Penumpang
3. Nn. Dinda Aulia Savir - petugas KAI
4. Nn. Sabrina Nity Sahara - petugas KAI
5. ⁠Nn. Adhe Jessica Tri Armand - petugas KAI

Sisanya, 3 Rawat Jalan dan 1 minta pulang atas permintaan sendiri

1. Tn. Vebrian Paratama Wahyuda - Penumpang
2. ⁠Nn. Asiska Ainur Rohma - petugas KAI
3. Tn. Rizky Mardianto Setiawan - petugas KAI
4. Tn. Bayu Kurniawan - petugas KAI

"Terdapat 1 korban lagi tetapi masih otw," pungkas dr. Meizar.

Editor: Kuswandi
