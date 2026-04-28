9 Korban Laka Kereta di Bekasi Dirawat di Primaya Hospital Bekasi Timur, Ini Daftarnya

Basarnas berkonsentrasi penuh melakukan pemotongan badan gerbong kereta untuk mengevakuasi sejumlah penumpang KRL yang masih terjepit. (ANTARA)
JawaPos.com - Total sebanyak sembilan korban kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4) kemarin dirawat di Rumah Sakit Primaya Bekasi Timur. Korban ada yang dirawat inap maupun hanya rawat jalan.
"Ada sembilan pasien (korban laka kereta) yang ditangani di Primaya Hospital Bekasi Timur," ujar Direktur Primaya Hospital Bekasi Timur, Dr. dr. Meizar Rizaldi, M.Ked.Klin., MM., MBA., FISQua, saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (28/4).
Adapun korban yang dirawat bermacam-macam meski kebanyakan merupakan pegawai KAI yang turut menjadi korban dalam kecelakaan tersebut.
Berikut adalah data lengkapnya.
Data korban rawat inap
1. Ny. Qonita Qurroti Ain - Penumpang
2. Nn. Ahlana Sabrina Rinaldi - Penumpang
3. Nn. Dinda Aulia Savir - petugas KAI
4. Nn. Sabrina Nity Sahara - petugas KAI
5. Nn. Adhe Jessica Tri Armand - petugas KAI
Sisanya, 3 Rawat Jalan dan 1 minta pulang atas permintaan sendiri
1. Tn. Vebrian Paratama Wahyuda - Penumpang
2. Nn. Asiska Ainur Rohma - petugas KAI
3. Tn. Rizky Mardianto Setiawan - petugas KAI
4. Tn. Bayu Kurniawan - petugas KAI
"Terdapat 1 korban lagi tetapi masih otw," pungkas dr. Meizar.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban