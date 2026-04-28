Prihatin Kecelakaan Kereta di Bekasi, DPR Imbau Pemerintah Segera Selesaikan Perlintasan Sebidang

Kecelakaan kereta terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam (27/4). (Istimewa)
JawaPos.com – Komisi V DPR RI menyampaikan keprihatinan sekaligus duka cita mendalam atas kecelakaan kereta api yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, pada Senin malam (27/4).
Ketua Komisi V DPR, Lasarus, menyampaikan belasungkawa kepada para korban. Ia juga meminta petugas di lapangan memastikan proses evakuasi dan penanganan korban berjalan optimal.
“Selaku pimpinan Komisi V DPR, kami turut berduka cita yang mendalam. Semoga keluarga korban diberi kekuatan dan ketabahan. Kepada petugas di lapangan, kami minta agar penanganan korban diprioritaskan secara maksimal,” kata Lasarus kepada wartawan, Selasa (28/4).
Lasarus mendesak pemerintah segera menuntaskan persoalan perlintasan sebidang yang hingga kini masih menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan kereta api di Indonesia.
Ia menegaskan, Komisi V DPR telah berulang kali mengingatkan pemerintah melalui PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Kementerian Perhubungan untuk menangani persoalan tersebut. Namun, hingga saat ini masih terdapat ribuan perlintasan yang belum tertangani dengan baik.
“Kami minta pemerintah segera menyelesaikan darurat perlintasan sebidang. Sudah bertahun-tahun kami ingatkan, tetapi hingga kini masih banyak yang belum tertangani,” tegasnya.
Lasarus juga mengingatkan bahwa jalur kereta api seharusnya steril dari hambatan. Jika persoalan ini terus diabaikan, potensi kecelakaan akan tetap tinggi.
“Di banyak negara, jalur kereta api itu bersih dan bebas hambatan. Jika perlintasan sebidang tidak segera ditangani, maka potensi kecelakaan akan terus terjadi,” cetusnya.
Berdasarkan data KAI, pada 2024 terdapat 3.896 perlintasan sebidang, terdiri dari 2.803 perlintasan terdaftar dan 1.093 tidak terdaftar. Dari jumlah tersebut, 1.832 perlintasan telah dijaga, sementara 971 belum dijaga.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban