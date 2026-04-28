Di Tengah Ketidakpastian Global, Pengusaha Muda Didorong Ciptakan Lapangan Kerja

JawaPos.com - Para pengusaha muda didorong untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menciptakan lapangan kerja. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta, Rano Karno saat menghadiri Forum Bisnis Daerah (Forbisda) 2026 yang digelar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Himpi) Jaya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Senin (27/4).

Menurutnya, peran pengusaha muda sangat krusial di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"Jakarta memiliki potensi besar sebagai pusat ekonomi nasional. Peran pengusaha muda sangat krusial dalam menciptakan inovasi, lapangan kerja, serta menjaga daya saing ekonomi di tengah ketidakpastian global," ujar Rano Karno.

Di sisi lain, Ketua Umum (Ketum) HIPMI Jaya, Ryan Haroen menyampaikan bahwa Forbisda 2026 merupakan komitmen HIPMI Jaya dalam menghadirkan ruang diskusi yang relevan dan solutif bagi para pengusaha muda.

"Melalui Forbisda ini, kami ingin memastikan bahwa pengusaha muda tidak hanya menjadi pelaku ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi tantangan ekonomi kedepan, baik di tingkat daerah maupun nasional," ungkap Ryan.

Sementara itu, Ketua Panitia FORBISDA 2026, Usamah Abdul Aziz, menjelaskan bahwa forum ini dirancang untuk menghasilkan rekomendasi strategis yang aplikatif. Ia berharap dengan adanya forum ini bisa menghasilkan kolaborasi antara pemerintah dengan para pengusaha muda.

"Kami menghadirkan narasumber yang memiliki perspektif luas dan pengalaman nyata, sehingga diskusi yang terjadi tidak hanya teoritis, tetapi juga memberikan insight yang bisa langsung diimplementasikan oleh para pelaku usaha," jelas Usamah.

Wakil Ketua Umum (Waketum) BPD HIPMI Jaya, Roby Sugama menambahkan, forum ini diharapkan bisa menyaring aspirasi serta ajang diskusi dalam membahas situasi ekonomi global yang sedang tidak menentu.