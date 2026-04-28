Lebih dari 9 Jam Proses Evakuasi, Basarnas Sebut Masih Ada 3 Korban Terhimpit dalam Gerbong KRL

JawaPos.com - Sampai pagi ini (28/4), proses evakuasi korban kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur sudah berjalan lebih kurang 9 jam. Dari total 7 korban yang terjepit di dalam gerbong KRL sejak kemarin malam (27/4), saat ini masih ada 3 korban yang terhimpit.

Tim SAR Gabungan terus berusaha mengevakuasi para korban. Berdasar informasi yang disampaikan oleh Humas Kantor SAR Jakarta Ramli Prasetio, evakuasi korban dilakukan dengan mengutamakan keamanan dan keselamatan. Tim SAR turut memberi ruang kepada petugas medis memastikan korban dievakuasi dalam keadaan selamat.

”3 orang (korban masih ada di dalam gerbong),” kata dia saat dikonfirmasi oleh awak media pagi ini.

Evakuasi korban kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur terus berjalan. Upaya mengeluarkan korban dari gerbong KRL yang tertabrak lokomotif masih terus dilakukan. Pagi ini PT KAI memperbarui jumlah korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Total 6 korban dinyatakan kehilangan nyawa.

”Dalam kejadian tersebut, sebanyak 240 penumpang KA Argo Bromo Anggrek selamat. Sementara itu, penumpang KRL tercatat 6 orang meninggal dunia dan 80 orang mengalami luka-luka yang saat ini telah mendapatkan penanganan medis,” ungkap Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangannya.

PT KAI memastikan, seluruh korban kecelakaan kereta tersebut mendapatkan penanganan maksimal. Seluruh biaya pengobatan bagi korban luka serta biaya pemakaman bagi korban meninggal dunia ditanggung secara penuh oleh asuransi dan KAI. Tercatat sejumlah rumah sakit menjadi lokasi perawatan para korban yang sudah berhasil dievakuasi.

”Penanganan dilakukan di beberapa fasilitas kesehatan, antara lain RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat,” terang dia.

Diakui oleh Anne, proses evakuasi berlangsung cukup lama karena terdapat korban yang masih hidup dan membutuhkan penanganan secara hati-hati. Tim medis, Basarnas, serta tim KAI terus berupaya maksimal untuk memberikan pertolongan terbaik kepada seluruh korban.