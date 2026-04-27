Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Antara
Selasa, 28 April 2026 | 07.51 WIB

Kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur: KAI Hentikan Sementara Perjalanan KAJJ dari Gambir dan Pasarsenen

Perjalanan KRL di Stasiun Jatinegara tertahan dan mengalami keterlambatan akibat insiden kecelakaan antara Kereta CommuterLine dan Kereta Disel (KRD) jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin (27/4) malam. (Antara/Siti Nurhaliza) - Image

Perjalanan KRL di Stasiun Jatinegara tertahan dan mengalami keterlambatan akibat insiden kecelakaan antara Kereta CommuterLine dan Kereta Disel (KRD) jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin (27/4) malam. (Antara/Siti Nurhaliza)

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan seluruh perjalanan kereta api jarak jauh (KAJJ) dari Stasiun Gambir dan Pasarsenen Jakarta dihentikan sementara menyusul insiden tabrakan antara Commuter Line dan kereta jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, kebijakan itu diambil untuk mendukung penanganan insiden di lokasi sekaligus memastikan keselamatan dan keamanan perjalanan seluruh penumpang.

"Seluruh perjalanan kereta api jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Gambir dan Pasarsenen untuk sementara dihentikan guna mendukung proses penanganan dan memastikan keselamatan perjalanan," kata Anne.

KAI menyebutkan sejumlah kereta api jarak jauh yang batal berangkat akibat insiden tersebut per 27 April 2026 yakni:

1. KA 120B Gunungjati dengan relasi (Gambir – Cirebon),

2. KA 139B Parahyangan (Kiaracondong – Gambir),

3. KA 140B Parahyangan (Gambir – Kiaracondong), dan

4. KA 22 Argo Muria (Gambir – Semarang Tawang).

Perjalan kereta api jarak jauh untuk keberangkatan 28 April juga dibatalkan yakni: 

1. KA 117B Gunungjati (Cirebon – Gambir), 

Editor: Estu Suryowati
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore