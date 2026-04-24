Bantu Ketersediaan Stok Darah, Bank Jakarta Luncurkan Aksi Kemanusiaan

Aksi donor darah di Kantor Pusat Bank Jakarta, Jumat (24/4). (Pemprov DKI)
JawaPos.com–Momen hari jadi ke-65 menjadi langkah awal baru bagi Bank Jakarta. Alih-alih hanya merayakannya dengan seremonial, perusahaan memilih fokus pada aksi kemanusiaan melalui gelaran donor darah kolaboratif
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Pusat Bank Jakarta, Jumat (24/4), ini merupakan hasil sinergi bersama PWI Jaya, PMI Provinsi DKI Jakarta, serta Forum CSR DKI Jakarta.
Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo menegaskan, perayaan HUT kali ini harus memiliki dampak sosial yang nyata bagi masyarakat. Kolaborasi ini adalah bentuk komitmen perusahaan yang kini tidak hanya berorientasi pada profit semata.
”Donor darah ini menjadi wujud kepedulian sosial Bank Jakarta kepada masyarakat. Di usia ke-65, kami ingin perayaan ini memberi dampak yang lebih luas, tidak sekadar seremonial, tetapi juga menghadirkan manfaat langsung melalui aksi kemanusiaan,” ujar Agus.
Dia menambahkan, sinergi dengan berbagai elemen menjadi kunci utama agar bantuan tepat sasaran. Agus berharap, langkah ini bisa membantu banyak orang yang membutuhkan transfusi darah di rumah sakit.
”Kami berharap kegiatan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan darah di rumah sakit maupun masyarakat yang membutuhkan. Ini juga bagian dari semangat kolaborasi yang terus kami bangun,” kata Agus H. Widodo.
Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta Arie Rinaldi mengungkapkan, aksi ini adalah cermin dari transformasi perusahaan ke arah yang lebih humanis.
”Kegiatan ini diharapkan turut mendukung ketersediaan stok darah di DKI Jakarta sekaligus memperkuat semangat solidaritas sosial,” beber Arie Rinaldi.
Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana
12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Resmi Pindah ke Bali! Derby Jawa Timur Arema FC vs Persebaya Surabaya Digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Sebut Ada 3 Lokasi untuk Pembangunan Koperasi Merah Putih
18 Rekomendasi Sarapan Pagi di Bandung Paling Sedap, Sederet Kuliner Mantap yang Wajid Disantap
Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya