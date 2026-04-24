Bantu Ketersediaan Stok Darah, Bank Jakarta Luncurkan Aksi Kemanusiaan

JawaPos.com–Momen hari jadi ke-65 menjadi langkah awal baru bagi Bank Jakarta. Alih-alih hanya merayakannya dengan seremonial, perusahaan memilih fokus pada aksi kemanusiaan melalui gelaran donor darah kolaboratif

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Pusat Bank Jakarta, Jumat (24/4), ini merupakan hasil sinergi bersama PWI Jaya, PMI Provinsi DKI Jakarta, serta Forum CSR DKI Jakarta.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo menegaskan, perayaan HUT kali ini harus memiliki dampak sosial yang nyata bagi masyarakat. Kolaborasi ini adalah bentuk komitmen perusahaan yang kini tidak hanya berorientasi pada profit semata.

”Donor darah ini menjadi wujud kepedulian sosial Bank Jakarta kepada masyarakat. Di usia ke-65, kami ingin perayaan ini memberi dampak yang lebih luas, tidak sekadar seremonial, tetapi juga menghadirkan manfaat langsung melalui aksi kemanusiaan,” ujar Agus.

Dia menambahkan, sinergi dengan berbagai elemen menjadi kunci utama agar bantuan tepat sasaran. Agus berharap, langkah ini bisa membantu banyak orang yang membutuhkan transfusi darah di rumah sakit.

”Kami berharap kegiatan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan darah di rumah sakit maupun masyarakat yang membutuhkan. Ini juga bagian dari semangat kolaborasi yang terus kami bangun,” kata Agus H. Widodo.

Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta Arie Rinaldi mengungkapkan, aksi ini adalah cermin dari transformasi perusahaan ke arah yang lebih humanis.