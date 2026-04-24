Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Sabtu, 25 April 2026 | 06.17 WIB

Bantu Ketersediaan Stok Darah, Bank Jakarta Luncurkan Aksi Kemanusiaan

Aksi donor darah di Kantor Pusat Bank Jakarta, Jumat (24/4). (Pemprov DKI)

JawaPos.com–Momen hari jadi ke-65 menjadi langkah awal baru bagi Bank Jakarta. Alih-alih hanya merayakannya dengan seremonial, perusahaan memilih fokus pada aksi kemanusiaan melalui gelaran donor darah kolaboratif

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Pusat Bank Jakarta, Jumat (24/4), ini merupakan hasil sinergi bersama PWI Jaya, PMI Provinsi DKI Jakarta, serta Forum CSR DKI Jakarta.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo menegaskan, perayaan HUT kali ini harus memiliki dampak sosial yang nyata bagi masyarakat. Kolaborasi ini adalah bentuk komitmen perusahaan yang kini tidak hanya berorientasi pada profit semata.

Donor darah ini menjadi wujud kepedulian sosial Bank Jakarta kepada masyarakat. Di usia ke-65, kami ingin perayaan ini memberi dampak yang lebih luas, tidak sekadar seremonial, tetapi juga menghadirkan manfaat langsung melalui aksi kemanusiaan,” ujar Agus.

Dia menambahkan, sinergi dengan berbagai elemen menjadi kunci utama agar bantuan tepat sasaran. Agus berharap, langkah ini bisa membantu banyak orang yang membutuhkan transfusi darah di rumah sakit.

”Kami berharap kegiatan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan darah di rumah sakit maupun masyarakat yang membutuhkan. Ini juga bagian dari semangat kolaborasi yang terus kami bangun,” kata Agus H. Widodo.

Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta Arie Rinaldi mengungkapkan, aksi ini adalah cermin dari transformasi perusahaan ke arah yang lebih humanis.

”Kegiatan ini diharapkan turut mendukung ketersediaan stok darah di DKI Jakarta sekaligus memperkuat semangat solidaritas sosial,” beber Arie Rinaldi.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore