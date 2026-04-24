Jabodetabek
Ryandi Zahdomo
Jumat, 24 April 2026 | 23.28 WIB

Mobil HR-V Tabrak Depo Air Minum di Grogol, Seorang Pejalan Kaki Terluka Parah

Sebuah Honda HR-V menabrak depot air minum dan pejalan kaki di Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Jumat (24/4). (Instagram @warga.jakbar)

JawaPos.com - Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Jelambar Baru Raya, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Jumat (24/4). Satu unit mobil Honda HR-V menabrak etalase sebuah depot air minum hingga hancur. Dalam insiden tersebut, seorang pejalan kaki menjadi korban dan mengalami luka-luka serius.

Dalam video yang beredar di media sosial memperlihatkan bagian depan mobil ringsek setelah menghujam area depot. Seorang pria terlihat dibopong oleh warga sekitar dengan kondisi yang tampak terluka parah pasca-kejadian.

Insiden bermula saat mobil Honda HR-V yang dikemudikan oleh pengemudi berinisial IA melaju dari arah barat menuju timur. Setibanya di lokasi kejadian, tepat di depan depot air isi ulang, pengemudi berniat melakukan putar balik ke arah kanan. Namun, situasi berubah menjadi petaka.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto, menjelaskan bahwa pengemudi diduga kurang memperhatikan situasi jalan saat bermanuver.

"Pengemudi tidak hati-hati sehinggga kendaraan terus melaju menabrak pejalan kaki selanjutnya menabrak etalase Depo air minum," ujar Joko, Jumat (24/4).

Akibat tabrakan tersebut, pejalan kaki berinisial K mengalami cedera serius. Bagian tangan, kaki, dan kepala korban mengalami luka robek akibat hantaman mobil dan reruntuhan etalase. Saat ini, korban tengah mendapatkan penanganan medis intensif.

"Korban dalam perawatan," ucap dia.

Kini, pihak kepolisian dari Unit Laka Polres Jakarta Barat telah turun ke lapangan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Penyelidikan difokuskan pada pengumpulan bukti untuk menentukan penyebab pasti kecelakaan ini.

"Unit Laka Tim 1 sedang mencari CCTV di sekitar TKP guna mendapatkan gambaran penyebab kejadian laka lantas," ujar dia.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
