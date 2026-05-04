Mengungkap Misteri Surat Wasiat dari Insiden Wanita Jatuh dari Lantai 36

ILUSTRASI: Orang jatuh dari ketinggian. (Freepik)
JawaPos.com - Warga Apartemen The Crest West Vista Puri, Cengkareng, Jakarta Barat, digegerkan dengan peristiwa tragis pada Sabtu (2/5) pagi. Seorang wanita paruh baya ditemukan tewas mengenaskan setelah diduga jatuh dari lantai 36 gedung tersebut.
Korban ditemukan di area taman apartemen setelah sempat menghantam dahan pohon saat terjatuh. Pihak kepolisian masih mendalami kronologi pasti insiden yang mengejutkan penghuni di Jalan Outer Ring Road tersebut.
Dalam proses penyelidikan, petugas menemukan sebuah surat yang ditulis oleh korban. Hal ini memperkuat dugaan bahwa insiden tersebut merupakan tindakan bunuh diri.
Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan Sipayung mengonfirmasi keberadaan surat itu. Ia menyebut bahwa surat tersebut menjadi petunjuk penting dalam penyelidikan kasus ini.
"Ada surat itu apa namanya, surat dia sendiri, tapi masih diselidiki," ujar Arfan dikutip Senin (4/5).
Meskipun detail surat tidak diungkap ke publik, Arfan memastikan isi pesan tersebut menjadi dasar kuat bagi polisi dalam menyimpulkan motif sementara. Ia juga menekankan pentingnya menjaga privasi korban.
"Ada pesan lah intinya. Tapi janganlah (dipublikasi), itu kan privasi almarhum," tambah Arfan.
Kepanikan melanda area apartemen saat tubuh korban ditemukan. Hamdi, salah seorang penghuni, mengaku mendengar suara benturan keras sebelum menyadari adanya mayat di area taman.
"Kejadian sih jam 9.30 sampai 10.00-an. Saya dengar kayak benda jatuh dari atas ke bawah, bunyinya kayak gedebuk gitu aja. Pas saya lihat, security sudah pada kumpul di bawah, di tempat kejadian sama polisi," ujar Hamdi.
