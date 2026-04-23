Naik Transjakarta Cuma Rp 1! Cek Syarat Promo Hari Angkutan Nasional 2026

JawaPos.com - Memperingati Hari Angkutan Nasional 2026 yang jatuh pada Jumat (24/4), Pemprov DKI Jakarta memberikan kado spesial bagi masyarakat. Anda bisa menikmati layanan transportasi publik, termasuk Transjakarta, hanya dengan tarif Rp 1.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani menjelaskan, promo ini mencakup seluruh layanan Transjakarta, baik itu Bus Rapid Transit (BRT) maupun non-BRT.

"Momentum Hari Angkutan Nasional ini menjadi kesempatan untuk mendorong masyarakat semakin akrab dengan transportasi publik. Melalui tarif Rp 1, kami ingin memberikan kemudahan sekaligus mengajak lebih banyak warga beralih ke angkutan umum sebagai pilihan mobilitas yang efisien dan berkelanjutan," ujar Ayu, Kamis (23/4).

Ketentuan Waktu dan Pengecualian

Bagi Anda yang ingin menikmati promo ini, pastikan mencatat jadwalnya. Tarif khusus Rp 1 ini berlaku penuh selama 24 jam, mulai pukul 00.00 WIB hingga 23.59 WIB.

Perlu dicatat, tarif khusus ini tidak mengubah operasional beberapa layanan eksisting. Layanan Mikrotrans, Transjakarta Cares (Transcare), serta layanan gratis bagi pelanggan kategori penerima manfaat tarif Rp 0, tetap beroperasi dengan tarif semula sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2016.

Sebagai bagian dari Pemprov DKI Jakarta, Transjakarta terus berupaya menghadirkan transportasi yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh warga. Untuk mempermudah perjalanan Anda, pastikan selalu memantau informasi rute terbaru melalui aplikasi TJ: Transjakarta atau kanal media sosial resmi.

Ayu berharap, promo ini bukan sekadar seremoni satu hari, melainkan titik balik kebiasaan masyarakat. "Kami berharap momentum ini dapat semakin meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik, tidak hanya pada peringatan Hari Angkutan Nasional, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup mobilitas sehari-hari yang lebih efisien dan ramah lingkungan," imbuh Ayu.

Berlaku untuk MRT dan LRT