Jakarta Blackout dan MRT Lumpuh, Ultimatum Pramono Anung Buat PLN: Pastikan Tak Terulang!

JawaPos.com - Jakarta sempat lumpuh akibat pemadaman listrik massal atau blackout yang melanda sejumlah wilayah strategis pada Kamis (9/4) kemarin. Menanggapi insiden tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan peringatan keras agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Pramono menegaskan bahwa gangguan listrik ini sangat merugikan warga, terutama karena melumpuhkan fasilitas transportasi publik utama seperti MRT dan LRT Jakarta.

Dampak Blackout Jakarta: MRT dan LRT Ikut Lumpuh

Pemadaman listrik mendadak ini membuat aktivitas warga di pusat kota hingga Jakarta Utara terhenti. Pramono menyebutkan bahwa meski urusan teknis adalah wewenang PLN, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.

"Jadi pemadaman ini kan sepenuhnya menjadi kewenangan PLN, tapi dampaknya kepada kami. Salah satunya MRT, kemudian LRT juga terkena. Dan tentunya kami mengharapkan ini jangan terulang kembali," ujar Pramono Anung, Jumat (10/4).

Menurutnya, stabilitas energi di Jakarta adalah prioritas utama, mengingat ketergantungan masyarakat terhadap listrik sangat tinggi untuk mobilitas dan pekerjaan.

Hubungkan dengan Krisis Global, Pramono Singgung Hemat Energi

Di tengah situasi perang yang masih berkecamuk di berbagai belahan dunia, Pramono mengingatkan warga Jakarta untuk lebih bijak menggunakan energi. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai efektivitas penggunaan daya.

"Energi ini kan menjadi sesuatu yang sangat penting yang dibutuhkan oleh masyarakat karena dengan perang yang masih panjang ini tentunya kita juga saya sangat setuju apa yang disampaikan dalam arahan Bapak Presiden, kita memang harus berhemat energi," lanjutnya.