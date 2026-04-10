Jakarta Blackout dan MRT Lumpuh, Ultimatum Pramono Anung Buat PLN: Pastikan Tak Terulang!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat dijumpai di Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2026). (ANTARA/Lifia Mawaddah Putri)
JawaPos.com - Jakarta sempat lumpuh akibat pemadaman listrik massal atau blackout yang melanda sejumlah wilayah strategis pada Kamis (9/4) kemarin. Menanggapi insiden tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan peringatan keras agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Pramono menegaskan bahwa gangguan listrik ini sangat merugikan warga, terutama karena melumpuhkan fasilitas transportasi publik utama seperti MRT dan LRT Jakarta.
Dampak Blackout Jakarta: MRT dan LRT Ikut Lumpuh
Baca Juga: Sisa 7 Laga, Bonek Bersuara Ingin Riyan Ardiansyah Jadi Pemain Tetap di Persebaya Surabaya Musim Depan
Pemadaman listrik mendadak ini membuat aktivitas warga di pusat kota hingga Jakarta Utara terhenti. Pramono menyebutkan bahwa meski urusan teknis adalah wewenang PLN, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
"Jadi pemadaman ini kan sepenuhnya menjadi kewenangan PLN, tapi dampaknya kepada kami. Salah satunya MRT, kemudian LRT juga terkena. Dan tentunya kami mengharapkan ini jangan terulang kembali," ujar Pramono Anung, Jumat (10/4).
Menurutnya, stabilitas energi di Jakarta adalah prioritas utama, mengingat ketergantungan masyarakat terhadap listrik sangat tinggi untuk mobilitas dan pekerjaan.
Hubungkan dengan Krisis Global, Pramono Singgung Hemat Energi
Di tengah situasi perang yang masih berkecamuk di berbagai belahan dunia, Pramono mengingatkan warga Jakarta untuk lebih bijak menggunakan energi. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai efektivitas penggunaan daya.
"Energi ini kan menjadi sesuatu yang sangat penting yang dibutuhkan oleh masyarakat karena dengan perang yang masih panjang ini tentunya kita juga saya sangat setuju apa yang disampaikan dalam arahan Bapak Presiden, kita memang harus berhemat energi," lanjutnya.
Pramono juga menyinggung mengenai penerapan Work From Home (WFH) ASN sebagai bagian dari upaya efisiensi di Jakarta.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven