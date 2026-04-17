Gubernur Pramono Anung Siapkan 6 Paket Insentif PBB Jakarta 2026, dari Diskon hingga Gratis

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat dijumpai di Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2026). (ANTARA/Lifia Mawaddah Putri)
JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan rencana peluncuran enam paket insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun 2026.
Langkah strategis ini diambil di tengah performa pendapatan daerah Jakarta yang menunjukkan tren positif pada awal tahun ini.
Gubernur Pramono menegaskan, kebijakan ini dirancang agar warga merasa lebih memiliki Jakarta sekaligus mendorong gairah ekonomi di tingkat akar rumput.
"Pemerintah DKI Jakarta konsisten untuk menjaga ekonomi pemerintah provinsi DKI Jakarta. Untuk itu kami akan segera mengeluarkan kebijakan baru mengenai insentif PBB P2 tahun 2026 yang kurang lebih ada enam paket kebijakan," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Jumat (17/4).
Pramono membocorkan sedikit mengenai enam paket kebijakan tersebut. Nantinya, akan terdapat pajak yang dibebaskan seluruhnya alias nol rupiah. Namun, akan ada pula pemberian diskon pajak di Jakarta.
Pramono berharap, insentif ini dapat meningkatkan gairah ekonomi di Ibu Kota.
"Dan mudah-mudahan ini akan membuat masyarakat akan semakin bergairah dan konsisten dan ikut memiliki Jakarta, bagi yang dibebaskan kami akan bebaskan 100 persen tapi bagi yang dikenakan kami akan mengurangi dan sebagainya itu yang akan segera kita putuskan," terang Pramono.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Triwulan I 2026 telah menyentuh angka Rp8,74 triliun.
Kepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menjelaskan bahwa kontribusi terbesar berasal dari sektor pajak dan retribusi.
"Pajak daerah dan retribusi daerah berkontribusi Rp7,64 triliun atau 87,45 persen dari total PAD triwulan I," jelas Lusiana.
