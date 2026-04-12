Pramono Anung Beri Izin Parpol Ajukan Hak Penamaan Halte hingga Stasiun di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat dijumpai di Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2026). (ANTARA/Lifia Mawaddah Putri)
JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengizinkan partai politik untuk mengajukan hak penamaan halte Transjakarta hingga stasiun yang berada di bawah pengelolaan Pemprov Jakarta. Asalkan partai politik itu membayar seperti halnya para sponsor yang mengajukan hak penamaan.
Hal itu Pramono sampaikan saat memberi sambutan dalam perayaan paskah di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (10/4) lalu.
"Ada halte namanya Nescafe, Teh Sosro, macam-macam semuanya siapa saja yang paling penting bayar. Bahkan kalau Golkar mau buat halte pun boleh, Pak Erwin, yang paling penting bayaran aja," katanya di hadapan Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar Erwin Aksa.
Baca Juga:Nekat Berhenti di Tikungan Tajam, Aksi Foto Rombongan Mobil Pejabat di Sitinjau Lauik Sumbar Picu Kemacetan dan Bahaya
Ia menyatakan bahwa pengajuan hak penamaan terhadap halte hingga stasiun di Jakarta menambah penghasilan daerah.
"Sekarang ini kalau Bapak Ibu perhatikan, semua halte ada namanya. Karena memberi nama itu artinya memberikan cuan, memberikan bayar retribusi, bayar pajak kepada Pemerintah DKI Jakarta. Kami lakukan secara transparan," ungkapnya.
Apalagi, politisi PDI-P itu mengatakan bahwa saat ini Pemprov Jakarta terdampak efisiensi anggaran hingga Rp 15 Triliun.
Dengan dana yang terkumpul dari para sponsor untuk hak penamaan halte tersebut, Pramono menyebut bahwa dampaknya langsung dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk penataan kota dan revitalisasi ruang terbuka hijau.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026
Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming!
Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik