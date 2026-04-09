Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
10 April 2026, 03.31 WIB

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

Ilustrasi: Suasana ketika listrik belum sepenuhnya menyala akibat blackout. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Ilustrasi: Suasana ketika listrik belum sepenuhnya menyala akibat blackout. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Sejumlah wilayah di Jakarta mendadak gelap gulita akibat gangguan listrik massal pada Kamis (9/4). Pemadaman ini berdampak luas mulai dari aktivitas perkantoran hingga fasilitas publik seperti stasiun MRT.

PLN saat ini tengah berupaya melakukan penormalan secara bertahap setelah sejumlah Gardu Induk (GI) dilaporkan mengalami kendala suplai.

Jakarta Lumpuh: Dari Kantor hingga MRT Terdampak

Keluhan warga mulai membanjiri media sosial, terutama di platform X (Twitter). Banyak netizen melaporkan pemadaman terjadi secara bersamaan di lokasi-lokasi strategis Jakarta Pusat hingga Jakarta Utara.

Salah satu pengguna melaporkan adanya dugaan ledakan di instalasi kelistrikan.

"Guys area pluit mas.. PLN Gl Angke habis meledak kah? Kondisi sekarang mati lampu semua after what I think is lightning," kata @070Oracle.

Gangguan ini juga menyebabkan kekacauan lalu lintas karena lampu jalan dan lampu merah di beberapa titik dilaporkan padam total.

"Lampu jalanan sama lampu merah juga pada mati tadi lewat jembatan dua-pluit-muara karang-PIK," ungkap @o_rsie.

Kondisi serupa terjadi di area pusat bisnis. Gedung-gedung perkantoran dan fasilitas transportasi massal tak luput dari pemadaman ini.

Editor: Estu Suryowati
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore