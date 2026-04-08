Darmawan Prasodjo Sabet Green Leadership, PLN Borong 11 PROPER Emas 2025

JawaPos.com - Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo kembali mencatatkan prestasi dengan meraih penghargaan Green Leadership PROPER dalam ajang Anugerah Lingkungan PROPER 2025 yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup. Penghargaan ini menjadi yang ketiga kalinya diraih, sekaligus menegaskan konsistensinya dalam mendorong transformasi hijau di PLN.

Di bawah kepemimpinannya, kinerja lingkungan PLN menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, perusahaan berhasil meraih 11 PROPER Emas dan 35 PROPER Hijau dalam penilaian pengelolaan lingkungan. Pencapaian tersebut mencerminkan keberhasilan PLN dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam aktivitas bisnisnya.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq. Ia memberikan apresiasi kepada para pemimpin perusahaan atas kontribusinya dalam mendorong praktik bisnis berkelanjutan.

"Kepada teman-teman pimpinan perusahaan, CEO (Chief Executive Officer), diucapkan terima kasih yang luar biasa dari kami. Bagian dari compliance yang telah Bapak lakukan berkontribusi serius dalam rangka membangun banyak hal, mulai dari efisiensi sumber daya kita, kemudian pencegahan pencemaran, dan banyak kemudian kegiatan-kegiatan yang mampu membangun ekonomi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung,” ungkap Hanif di Jakarta (7/4).

Menurut Hanif, PROPER berfungsi sebagai panduan bagi dunia usaha dalam menjalankan praktik bisnis berkelanjutan berbasis ekonomi hijau. Ia menambahkan, penghargaan ini juga mendorong perusahaan untuk melampaui sekadar kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.

“Hari ini tentu menjadi hari yang berbahagia untuk kita semua. Yang hadir di depan saya ini sejatinya adalah tokoh-tokoh yang kemudian memberi arah lingkungan hidup di nasional. Sekali lagi terima kasih,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Darmawan Prasodjo menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima PLN. Ia menegaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, perusahaan terus mempercepat transisi menuju energi bersih melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT), penurunan emisi, serta pengelolaan limbah bernilai tambah.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup atas penghargaan yang diberikan. Bagi PLN, PROPER bukan sekadar kepatuhan, melainkan akselerasi transformasi. Komitmen kami adalah menyediakan listrik andal yang memberi nilai bagi lingkungan dan kesejahteraan,” ucap Darmawan.