WFH Bikin Konsumsi Listrik Melonjak, PLN Mobile Permudah Pelanggan Tambah Daya

Lonjakan aktivitas selama WFH turut memicu kenaikan kebutuhan daya listrik. (dok. PLN)
JawaPos.com - PT PLN (Persero) terus mendukung kebijakan Work From Home (WFH) yang diterapkan pemerintah dengan memastikan pasokan listrik tetap andal serta menghadirkan kemudahan akses layanan kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile.
Meningkatnya aktivitas bekerja dari rumah membuat penggunaan perangkat elektronik seperti laptop, AC, dan perangkat penunjang lainnya menjadi lebih sering. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan konsumsi listrik di rumah tangga.
Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, menyampaikan bahwa lonjakan aktivitas selama WFH turut memicu kenaikan kebutuhan daya listrik.
“Penggunaan perangkat elektronik saat bekerja dari rumah lebih intens dan berlangsung lebih lama, sehingga kebutuhan daya listrik ikut meningkat. Pelanggan dapat menyesuaikan kebutuhan tersebut melalui layanan tambah daya yang tersedia di PLN Mobile secara praktis,” ujar Gregorius.
Ia juga menegaskan bahwa PLN Mobile menghadirkan beragam layanan kelistrikan dalam satu platform yang terintegrasi.
“Selain tambah daya, pelanggan juga dapat melakukan pembayaran tagihan listrik, pembelian token, pengajuan pasang baru, hingga catat meter mandiri dalam satu aplikasi,” imbuh Gregorius.
Untuk melakukan penambahan daya, pengguna cukup mengakses PLN Mobile, memilih fitur Ubah Daya dan Migrasi, memasukkan ID pelanggan atau nomor meter, melengkapi data yang dibutuhkan, lalu melanjutkan hingga tahap pembayaran. Seluruh proses dapat dipantau secara langsung melalui aplikasi.
Tak hanya itu, jika terjadi gangguan listrik, pelanggan juga bisa mengajukan laporan melalui fitur Pengaduan di PLN Mobile dengan mengisi detail kejadian, melampirkan foto, serta menentukan jadwal kedatangan petugas.
“Dalam satu aplikasi, pelanggan dapat mengelola kebutuhan listriknya dengan lebih mudah dan praktis sesuai dengan aktivitas sehari-hari,” tutup Gregorius.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven