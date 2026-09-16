Viral Istri Pejabat di Kalsel Dikipasi meski Ada Kipas Angin, Netizen: Kirain Sate Madura

JawaPos.com - Viral istri para pejabat di Banua Lawas, Tabalong, Kalimantan Selatan, dikipasi dengan tepas dalam acara peringatan Maulid Nabi beberapa waktu lalu. Fenomena itu dihujat netizen lantaran sudah ada kipas angin listrik.

Diketahui para istri pejabat yang dikipasi dengan tepas itu terjadi dalam rangkaian Tradisi Makan Batalam Bekipas Pangeran.

Dalam video tersebut, sejumlah tamu terlihat menyantap hidangan secara bersama-sama dari satu talam. Di sisi mereka, beberapa orang berdiri sambil menggunakan kipas tangan untuk mengipasi para tamu yang sedang makan.

Tradisi tersebut kemudian memunculkan beragam respons warganet. Sebagian mempertanyakan alasan praktik itu masih dipertahankan dan mengaitkannya dengan feodalisme.

Baca Juga:Eks Pejabat Kemenag Ungkap Alasan Keselamatan di Balik Pengaturan Kuota Haji 2024

Beberapa bahkan menyindir para istri pejabat itu seperti makanan karena dikipasi dengan tepas.

"Kirain sate madura," komentar salah satu netizen Instagram, dikutip Rabu (16/9)..

Ada pula warganet yang mempertanyakan penggunaan kipas tangan di tengah tersedianya kipas angin listrik.

“Ada namanya alat elektronik, kipas angin, tinggal colok ke listrik,” tulis pengguna lainnya.