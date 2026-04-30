HomeIslami
Lania Monica
Jumat, 1 Mei 2026 | 06.05 WIB

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Jakarta Besok Jumat, 1 Mei 2026

ilustrasi&nbsp;Jadwal Shalat ./ (freepik)

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian menjadi hal penting bagi umat Muslim agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu sesuai dengan ketentuan syariat.

Waktu shalat ditentukan melalui perhitungan astronomi yang akurat, sehingga penting untuk selalu merujuk pada sumber resmi seperti Kementerian Agama Republik Indonesia.

Bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya, jadwal shalat Jumat, 1 Mei 2026 ini dapat dijadikan panduan dalam menunaikan ibadah wajib maupun sunnah. 

Informasi waktu shalat berikut dilansir dari laman resmi Bimas Islam Kemenag RI.

Imsak: 04:28 WIB

Subuh: 04:38 WIB

Terbit: 05:50 WIB

Dhuha: 06:18 WIB

Zuhur: 11:56 WIB

Asar: 15:14 WIB

Editor: Hanny Suwindari
Artikel Terkait
Dharma Jaya Sediakan 900 Ekor Sapi untuk Sambut Idul Adha 2026 - Image
Jabodetabek

Dharma Jaya Sediakan 900 Ekor Sapi untuk Sambut Idul Adha 2026

Kamis, 30 April 2026 | 18.48 WIB

10 Kuliner Nasi Padang Terbaik di Jakarta dengan Rasa Sambal dan Rendang Paling Nendang! - Image
Kuliner

10 Kuliner Nasi Padang Terbaik di Jakarta dengan Rasa Sambal dan Rendang Paling Nendang!

Kamis, 30 April 2026 | 18.10 WIB

17 Spot Tempat Makan All You Can Eat di Jakarta Selatan: Surga Kuliner Buat Pecinta Daging Tanpa Batas - Image
Kuliner

17 Spot Tempat Makan All You Can Eat di Jakarta Selatan: Surga Kuliner Buat Pecinta Daging Tanpa Batas

Kamis, 30 April 2026 | 17.44 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

3

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

4

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

7

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

8

12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!

9

Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung

10

11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam

