14 Rekomendasi Nasi Uduk Paling Mantul di Jakarta, Cita Rasa Khas Betawi yang Autentik dan Bikin Ketagihan

JawaPos.Com - Jakarta tidak hanya dikenal sebagai pusat bisnis dan kota metropolitan yang selalu sibuk, tetapi juga menjadi rumah bagi beragam kuliner khas Betawi yang tetap bertahan di tengah gempuran makanan modern.

Salah satu yang paling ikonik adalah nasi uduk, hidangan sederhana namun punya tempat istimewa di hati banyak orang.

Nasi gurih yang dimasak dengan santan, serai, daun salam, dan rempah pilihan ini selalu berhasil menggugah selera, apalagi ketika disajikan dengan ayam goreng, bihun, tempe orek, telur balado, sambal kacang, hingga kerupuk renyah.

Yang membuat nasi uduk Jakarta begitu spesial adalah karakter rasanya yang autentik dan sulit ditiru.

Beberapa tempat masih mempertahankan resep turun-temurun khas Betawi yang membuat pelanggan terus kembali, sementara lainnya menghadirkan sentuhan modern tanpa menghilangkan cita rasa aslinya.

Dari gerobakan sederhana yang selalu ramai sejak subuh hingga rumah makan legendaris yang sudah dikenal lintas generasi, semuanya menawarkan pengalaman kuliner yang khas dan memuaskan.

Bagi Anda yang sedang mencari nasi uduk terenak di Jakarta untuk sarapan, makan siang, atau bahkan santapan malam, daftar ini wajib masuk wishlist kuliner Anda.

Dilansir dari Google Maps, inilah empat belas rekomendasi nasi uduk paling mantul di Jakarta yang selalu jadi favorit pecinta kuliner.

1. Nasi Uduk Kebon Kacang Puas Hati Ibu Hj. Ellya

Nasi Uduk Kebon Kacang menjadi salah satu nama paling legendaris ketika membahas kuliner nasi uduk terbaik di Jakarta.

Tempat makan ini sudah dikenal sejak lama dan tetap ramai dikunjungi hingga sekarang karena cita rasanya yang konsisten serta nuansa khas kuliner Betawi yang masih terasa kuat.

Aroma santan yang harum langsung tercium sejak nasi baru disajikan.

Tekstur nasinya pulen, gurih, dan terasa kaya rempah karena dimasak menggunakan santan pilihan serta daun pandan yang membuat rasanya semakin khas.

Pilihan lauk di tempat ini juga sangat lengkap dan menggoda selera. Pengunjung dapat menikmati ayam goreng berbumbu kuning, empal daging yang empuk, semur jengkol yang legit, telur balado, bihun goreng, orek tempe, hingga sambal kacang khas yang menjadi pelengkap utama.