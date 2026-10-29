Netanyahu Unggul di Pemilu Israel, tapi Gagal Raih Mayoritas Parlemen

JawaPos.com - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu unggul sementara dalam pemilihan umum, tetapi koalisi sayap kanan dan sekutu ultra-Ortodoks Yahudinya belum mampu mengamankan mayoritas di parlemen.

Hasil sementara dengan 85 persen suara terhitung, menunjukkan blok Netanyahu diproyeksikan meraih 53 dari 120 kursi Knesset, sehingga peluangnya kembali berkuasa masih bergantung pada negosiasi koalisi.

Blok oposisi yang dipimpin mantan kepala militer Gadi Eisenkot diperkirakan memperoleh 48 kursi.

Sementara itu, partai-partai berbasis pemilih Arab diproyeksikan mengamankan 19 kursi, jumlah yang berpotensi menjadi penentu dalam perebutan mayoritas parlemen.

Untuk membentuk pemerintahan, sebuah blok membutuhkan dukungan minimal 61 anggota Knesset.

Dengan komposisi sementara tersebut, Netanyahu belum memiliki cukup dukungan untuk memastikan kelanjutan pemerintahannya.

Hasil akhir pemilu juga belum dapat dipastikan. Sekitar 430.000 hingga 480.000 surat suara dari pemilih yang tidak memberikan suara secara langsung, termasuk tentara, diplomat, dan pasien rumah sakit, masih harus dihitung.

Netanyahu Kehilangan Sebagian Kekuatan Politik Meski unggul sementara, perolehan 53 kursi tersebut menunjukkan posisi politik Netanyahu tidak sekuat sebelumnya.

Bloknya diperkirakan kehilangan 15 kursi dibandingkan jumlah kursi yang pernah dikuasainya di parlemen sebelumnya.

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