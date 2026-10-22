AS-Israel Dilaporkan Susun Rencana Serangan Baru ke Iran Setelah Pemilu

Ilustrasi konfrontasi militer antara AS-Israel dengan Iran. (Gemini AI)
JawaPos.com - Militer Amerika Serikat (AS) dan Israel dilaporkan menyusun rencana serangan baru terhadap Iran seusai pemilu paruh waktu AS, dengan persiapan untuk operasi yang singkat namun intensif, lapor The New York Times, Rabu.
Mengutip pejabat AS dan sejumlah pihak yang mengetahui pembahasan tersebut, surat kabar itu melaporkan bahwa kedua militer meningkatkan latihan, termasuk penerbangan di atas Irak untuk melatih manuver serangan.
Menurut laporan itu, sasaran potensial mencakup fasilitas nuklir, persenjataan rudal dan drone, serta infrastruktur energi Iran.
Dilansir dari Antara, Kamis (2210), Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pekan ini bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Israel untuk membahas kemungkinan serangan baru, ungkap laporan tersebut.
Rencana menyasar program nuklir Iran juga dapat mencakup serangan terhadap Pickaxe Mountain, fasilitas yang berada jauh di bawah tanah.
Namun, laporan itu menyebut belum dapat dipastikan apakah Presiden AS Donald Trump akan menyetujui serangan tersebut.
Trump berulang kali menolak rencana kembali melancarkan operasi tempur besar tahun ini.
Awal bulan ini, ia mengatakan AS tidak akan menyerang Iran sebelum pemilu paruh waktu karena kedua negara sedang menjalani "pembicaraan yang produktif".
Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan kepada The New York Times bahwa pemerintah tidak mengomentari rencana militer yang "mungkin ada atau mungkin tidak ada".
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