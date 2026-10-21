Malaysia Larang ASN-nya Pakai Waze karena Terafiliasi Israel

JawaPos.com - Pemerintah Malaysia melarang seluruh aparatur sipil negara (ASN) mereka untuk menggunakan aplikasi navigasi Waze karena kekhawatiran terhadap keamanan data yang berkaitan dengan Israel.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyebut aplikasi tersebut berada di bawah yurisdiksi hukum Israel, sehingga menimbulkan perhatian terkait perlindungan informasi lokasi dan pergerakan pengguna.

Larangan itu diputuskan setelah dibahas dalam rapat Komite Keamanan Siber Nasional (NCSC) yang dipimpin Anwar pada Selasa (20/10). Kebijakan tersebut kemudian dituangkan dalam surat edaran resmi tertanggal 20 Oktober 2026.

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Melalui surat edaran itu, sekretaris utama pemerintah meminta seluruh sekretaris jenderal kementerian dan kepala departemen memastikan keputusan tersebut segera diterapkan kepada pegawai di bawah pengawasan mereka, termasuk di lembaga dan departemen terkait.

“Dalam hal ini, seluruh sekretaris jenderal kementerian dan kepala departemen harus memastikan keputusan ini disampaikan kepada seluruh pegawai di bawah pengawasan mereka, termasuk lembaga dan departemen terkait, untuk segera dilaksanakan,” demikian bunyi surat edaran tersebut.

Anwar mengatakan, pemerintah Malaysia membahas risiko keamanan yang berkaitan dengan informasi dan data pergerakan pengguna Waze di negaranya.

Menurut dia, persoalan tersebut berkaitan dengan status Waze yang berada di bawah yurisdiksi hukum Israel. Pemerintah menilai aspek hukum dan pengelolaan data aplikasi perlu menjadi perhatian dalam upaya menjaga keamanan informasi nasional.

Pembahasan mengenai Waze juga menjadi bagian dari agenda yang lebih luas terkait kesiapan Malaysia menghadapi ancaman keamanan siber. Anwar menyebut perkembangan teknologi kriptografi pascakuantum dan kecerdasan buatan otonom sebagai tantangan yang perlu diantisipasi.



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