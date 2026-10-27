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Penulis: Rian Alfianto
Rabu, 28 Oktober 2026 | 00.28 WIB

Inggris Minta Warga Siapkan Stok Makanan dan Uang Tunai, Ada Ancaman Apa?

Warga Inggris persiapkan barang kebutuhan pokok. (Independent).&nbsp; - Image

Warga Inggris persiapkan barang kebutuhan pokok. (Independent).&nbsp;

JawaPos.com – Pemerintah Inggris mengimbau masyarakat mulai menyiapkan persediaan makanan, air minum, dan uang tunai yang cukup untuk bertahan selama tiga hari.

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terganggunya layanan penting akibat serangan siber, pemadaman listrik, bencana alam, hingga situasi keamanan yang memburuk.

Imbauan tersebut menjadi bagian dari kampanye nasional bertajuk Be Ready, sebuah inisiatif kesiapsiagaan rumah tangga yang dirancang berlangsung selama tiga tahun.

Dilansir via The Independent, melalui program ini, pemerintah ingin memastikan masyarakat memiliki kebutuhan dasar ketika aktivitas sehari-hari mendadak terganggu, termasuk saat jaringan perbankan, pasokan air bersih, atau listrik tidak dapat digunakan.

Meski muncul di tengah meningkatnya ketegangan keamanan Eropa, pemerintah menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu panik.

Persiapan tersebut merupakan langkah pencegahan untuk menghadapi berbagai kemungkinan, bukan peringatan bahwa perang akan segera pecah.

Menteri Pertahanan Inggris Wes Streeting menekankan pentingnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam memperkuat ketahanan nasional.

Ia sebelumnya menyerukan pendekatan whole society approach, yakni kesiapsiagaan yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat keamanan, tetapi juga masyarakat.

Streeting meminta warga tetap waspada tanpa merasa takut berlebihan atau alert not alarmed.

“Ini hanya permintaan sederhana kepada masyarakat,” kata Streeting kepada The Sun.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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